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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье обсудили влияние культуры на эффективность бизнеса
Этот вопрос стал темой 128-го заседания Международного Бизнес-Клуба «Диалоги». Заседание состоялось совместно с Центром Современного Искусства «Заря».
Взаимодействие бизнеса и культуры традиционно носит непростой характер. Как правило, эти две сферы принято разделять и даже противопоставлять друг другу.
Предприятия, осознавшие значимость уровня развития своих сотрудников, задают высокую планку на этапе отбора, оценивая культурность соискателя. Они видят, что успех дела все более зависит от уровня культуры сотрудников.
Сегодня многие руководители компаний рассматривают сотрудничество со сферой культуры как стратегическую цель для бизнеса, то что обеспечивает долговременное, планомерное развитие предприятия в условиях конкуренции.
Экспертами заседания выступили главный куратор Центра современного искусства «Заря», директор Фонда «Содействия развитию современного искусства «Заря» Алиса БАГДОНАЙТЕ и директор филиала ПАО «МТС», филиал в Приморском крае, Евгения СЫСОЕВА.
Инесса БАБИЧ, Председатель Совета Международного Бизнес-Клуба «Диалоги» для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР: «Сегодня приходит осознание того, что бизнес - это и есть культурное явление. Одним из важнейших условий партнерства бизнеса и культуры должен стать главный элемент - сообщество, которое и будет проводником объединения усилий бизнеса и культуры. Этим элементом в данном случае и стал Международный Бизнес-Клуб «Диалоги».
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