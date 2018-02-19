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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Лайнер "Amadea" открыл круизный сезон в Приморье
Первое судно, доставившее в регион около 600 иностранцев - туристов из Германии и Великобритании, побывало во Владивостоке 26 февраля. Ранним утром гостей приветствовали творческие коллективы города.
По традиции на видовой площадке Морского вокзала праздничным боем встретил путешественников церемониальный отряд барабанщиц Дальневосточного государственного рыбохозяйственного университета, а затем прозвучала одна из самых известных русских песен - «Подмосковные вечера». Далее туристы увидели «Зимнюю плясовую» в исполнении ансамбля народного танца «Ладья», сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в администрации Приморья.
После Владивостока судно отправилось к портам Пусан и Чеджу (Республика Корея), Шанхай (Китай) и Исигаки (Япония). Конечной точкой путешествия туристов стал китайский порт Гонконг.
Отметим, лайнер «Amadea» путешествует под флагом Багамских Островов. Круиз морского гиганта начался 18 февраля в японском порту Йокогама. Туристы уже побывали в портах Нагоя, Кобе, Хиросима и Канадзава (Япония).
«На линиях круизного туризма стран АТР курсирует примерно 3 млн туристов, мы делаем все, чтобы «перетянуть» часть этого потока. Разработан целый комплекс мер по обеспечению динамичного развития этого направления, - говорит директор департамента туризма Приморья Константин ШЕСТАКОВ.
Добавим, в этом году в Приморье помимо индивидуальных круизных рейсов ожидается также открытие регулярной круизной линии, которая свяжет Владивосток с южнокорейским портом Сокчо и портами Японии. Большой круизный лайнер «Glory Sea» сможет перевозить до 1300 путешественников за один рейс.
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