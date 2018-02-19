|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 20 Марта, 22:41 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Honor Vladivostok Ice Run" согрел лед
Спортсмены из 17 регионов России и 10 стран мира встретились на льду бухты Новик у берегов острова Русского, чтобы преодолеть дистанцию в 5, 10 и 21,1 км, сообщает ИА PrimaMedia.
Глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО поприветствовал всех собравшихся и отметил, что этот забег - не просто соревнование, это образ жизни, который под силу только волевым и мотивированным людям.
«Это мероприятие уже вписало Владивосток в историю международного спорта и стало визитной карточкой приморской столицы, - обратился мэр к собравшимся. - Я уверен, что все дойдут до финиша, а сильнейшие обретут награды. Сегодня в полумарафоне участвуют представители 17 регионов России и 10 стран мира, но я бы хотел, чтобы это событие было еще более масштабным и значимым. Поздравляю всех участников с открытием полумарафона! Желаю всем вам бодрости, крепкого здоровья и хорошего настроения».
После торжественной церемонии открытия масштабного мероприятия Виталий Веркеенко дал старт первым участникам на самую длинную дистанцию в 21,1 км.
Пока бегуны преодолевали дистанцию, болельщиков ждала развлекательная программа от организаторов. Вкусная каша и горячий чай согревали этим морозным утром, а музыкальная программа с хороводами, песнями, былинами и сказаниями не давали никому скучать.
- "Honor Vladivostok Ice Run" согрел лед
- Лайнер "Amadea" открыл круизный сезон в Приморье
- В Приморье обсудили влияние культуры на эффективность бизнеса
- Приморье, Хабаровский край и Сахалин объединит горнолыжный тур "Снег Востока"
- Во Владивостоке набирает обороты брутальная косметология
- Сбербанк открыл новую эру восприятия произведений художественного искусства
- "Звуки Владивостока" будут представлять Дальний Восток на федеральном уровне
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X пройдет во Владивостоке в мае
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Пластика вечности: от фестиваля к фестивалю
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.