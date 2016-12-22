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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Проекты событийного туризма Приморья завоевали призовые места Russian Event Awards
Прием заявок на соискание национальной премии был начат еще в апреле текущего года. Подведение итогов проходило по четырем региональным этапам: Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, Приволжский и Уральский федеральные округа, Северо-Западный и Центральный федеральные округа, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
В региональном этапе конкурса участвовало 260 проектов из 21 региона Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Из них жюри отобрало лучшие проекты для очной защиты - и в финале на малой сцене Приморского филиала Мариинского театра было представлено 133 проекта событийного туризма.
Проекты событийного туризма Приморского края стали победителями и призерами сразу в нескольких номинациях. Так, гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры» получил первый Международный дальневосточный фестиваль «Мариинский».
Практически все призовые места за лучшее туристическое событие в области спорта завоевали проекты Приморского края. Так, гран-при в номинации взял экстрим-фестиваль «Мосты», первое место получило событие «Тихоокеанские ездовые», а третье - детская мультигонка «Чандолаз-тинейджер».
Лучшим туристическим событием деловой направленности был признан второй Тихоокеанский туристский форум, а лучшим молодежным туристическим событием - третий Дальневосточный киберспортивный фестиваль «Sunrise Challenge». «Бронзу» в номинации лучшего молодежного события завоевал приморский межкультурный фестиваль студентов «День межнационального студенческого единства».
Гран-при за лучшее детское туристическое событие взял II Международный детский джазовый фестиваль «Pacific Fusion» (Международная лингвистическая школа). Третье место в этой номинации завоевал Детский фестиваль по рыбной ловле «Приморский поплавочек - 2016».
В номинации «Лучшая идея туристического события» проекты Приморского края также завоевали две награды. Так, гран-при вручили фестивалю «Океан. Неизвестная Вселенная» в честь празднования международного праздника «Всемирный день океана». А второе место завоевал экскурсионный тур на место крушения НЛО «611 шагов к звездам».
Лучшим туристическим событием, посвященным Году кино, был признан VII Всероссийский открытый фестиваль детского кино и телевидения «Веселая ларга». А лучшим туристско-информационным центром стал центр Приморского края.
На региональном этапе премии Russian Event Awards участники могли получить еще и специальные дипломы. Проекты Приморского края снова не остались незамеченными. Так, специальный диплом за вклад в развитие творческого потенциала региона получил первый Чемпионат Дальнего Востока по макияжу «Pacific Breeze». Диплом за волю к победе достался первому Дальневосточному фестивалю пляжных видов спорта «Песок-VL». Специальный диплом за силу духа получило ледовое велоралли «Тур острова Папенберг», а диплом за развитие экстремальных видов спорта - Чемпионат Приморского края по трофи-рейдам.
Конгресс народов Приморского края «Дружба народов - залог успешного развития» также был отмечен специальным дипломом за вклад в сохранение народных традиций Приморья.
А специальный диплом от официального медиапартнера премии REA-2016 «Туристического портала TRIP2RUS.ru» завоевала детская экспозиция «Пряничный цветочный городок» в усадьбе Вавилово. Это первый частный мини-музей пряничного искусства на Дальнем Востоке.
В финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, который пройдет 13-15 октября в Ярославле, примут участие 44 проекта - обладатели гран-при, первого, второго и третьего мест, из них 12 проектов - из Приморского края.
Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.
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