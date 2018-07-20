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Владивосток в 11-й раз встречал гостей Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого"
На открытии также присутствовали все члены жюри кинофестиваля: японская актриса Комаки КУРИХАРА, индонезийский режиссер Рири РИЗА, а также кинокритики - американский Дарси ПЭКЕТ и израильский Ариэль ШВАЙЦЕР. Российское кино делегировало на остров Русский Сергея АСТАХОВА, Аду РОГОВЦЕВУ, Александра ТЮТИНА, Людмилу АРТЕМЬЕВУ и многих других. Всего гостями кинофестиваля стали около 200 актеров, режиссеров, сценаристов. А зрители увидели около 140 фильмов, которые были представлены в 17 кинопрограммах.
За призы кинофестиваля в этом году боролись 20 киноработ из Кореи, Мексики, Сингапура, США, Китая, Чили, Перу, Новой Зеландии, Австралии, Канады. Россию в конкурсной программе представили три картины: «Норма жизни» Евгения БЯЛО, «Стыд» Юсупа РАЗЫКОВА и «Майор» Юрия БЫКОВА.
Вела церемонию закрытия актриса Нонна ГРИШАЕВА, которая предстала пред владивостокцами в новом амплуа и спела сольную песню. А звездой мирового масштаба, закрывающей фестиваль, в этом году стал французский актер Пьер РИШАР. Каждое его появление на публике вызывало настоящий зрительский восторг. К слову, актер необыкновенно бодр для своих лет и даже попытался на сцене в прыжке поцеловать белокурую модель, которая выше его на голову.
Шутил на церемонии закрытия и Рок БРИННЕР. Вручая приз имени Юла Бриннера, он вдруг поднял ногу и обратил внимание присутствующих на свои ковбойские сапоги. «Мой отец уехал из Владивостока ребенком и никогда больше здесь не был. Зато я выгулял по этому городу его сапоги», - сказал со сцены сын великого актера, чем вызвал в свой адрес улыбки и аплодисменты.
Вручение призов было в нужных пропорциях разбавлено театральными постановками и выступлениями певцов и музыкантов.
Самый важный для любого режиссера приз - зрительских симпатий - достался Виктору ШАМИРОВУ за фильм «Игра в правду». А победителем стал фильм «Ило Ило» режиссера Энтони ЧЕНА (Сингапур). Картина получила Гран-при фестиваля, а актриса Ео ЯН ЯН удостоилась приза за лучшую женскую роль.
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