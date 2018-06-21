|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 18 Июля, 20:42 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Новый седан представительского класса появился в Приморье
Новый автомобиль сделан по самому современному рецепту и с использованием самых современных материалов. Здесь взят на вооружение многолетний инженерный опыт производителей представительских автомобилей и дополнен управленческим опытом концерна KIA, что позволило создать машину нового поколения, сочетающую исключительное качество с весьма и весьма привлекательной ценой.
KIA Quoris оснащен 6-цилиндровым V-образным двигателем рабочим объемом 3,8 литра, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Мотор запускается практически бесшумно. Благодаря специальным опорам, работающим в противофазе, вибраций нет вовсе, а звукоизоляция салона такова, что распознать работу двигателя можно лишь по ожившей стрелке тахометра. 290 л. с. и 358 Н•м «шестерке» хватает, чтобы разогнать автомобиль до первой трехзначной отметки за 7,3 секунды.
«Я остановил свой выбор на KIA Quoris, потому что этот автомобиль не только отвечает всем моим требованиям, но и предлагает больше, - отмечает Валерий МЕСТУЛОВ, управляющий директор ООО «Восточная стивидорная компания». «ВСК» хорошо известна в российском бизнесе, как крупнейший оператор контейнерных терминалов Дальнего Востока.
«Quoris - новичок в сегменте представительских автомобилей, и он должен себя зарекомендовать, - считает Валерий Местулов, - И он должен очень сильно постараться, чтобы в узком кругу признали его своим. Думаю, у KIA это получилось. Автомобиль обладает отменной динамикой, выразительными интерьером и экстерьером, он комфортен, быстр и надежен. За рулем я езжу сам, поэтому оцениваю его качества с точки зрения именно водителя. Это машина сделана для тех, кто любит управлять. Она отлично рулится, быстро разгоняется и очень хорошо держит дорогу. Все это лично проверено на загородных трассах. В городе я тоже не испытываю проблем, так как автомобиль обладает всем необходимым набором электронных помощников при парковке.
Машину выбирал из нескольких вариантов, в числе которых были именитые немецкие и японские бренды. Мне требовался просторный комфортный седан с драйверскими наклонностями, способный стать надежным другом семьи. Так как на работе пользуюсь служебным автомобилем, для себя искал модель с большим запасом внутреннего пространства и возможностью перевозки детей в специальных креслах. После просмотра других машин, в салоне официального дилера KIA «Сумотори» предложили тест-драйв KIA Quoris. В итоге на нем и остановился, так как помимо самого автомобиля дилер предложил хороший пакет дополнительных услуг. Вообще, хотелось бы отметить грамотную и профессиональную работу специалистов автосалона, которые смогли в полной мере продемонстрировать выставленные на продажу модели автомобилей с самых разных сторон. Сейчас на спидометре уже 7000 километров пробега, и ни разу не было повода усомниться в правильности выбора».
Юрий РОГОВ, "Дальневосточный капитал", октябрь, 2013.
- XVI кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" покажет во Владивостоке более 1000 картин
- Найти вдохновение на "краю" земли
- Море Приморья готово к приему туристов
- "Большие гастроли" приедут на ВЭФ во Владивосток
- Прикосновение к Северу
- АО "ННК-Приморнефтепродукт" благодарит водителей за участие в важном мероприятии
- В Приморье "прививается" всемирно известная система Кайдзен
- Pacific Russia Food: кухня "на экспорт"
- Владивосток намерен встать в один ряд с российскими городами-лидерами цифровой экономики
- Приморье лидирует по пятизвездному статусу
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.