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Четверг| 26 Июля, 11:36 |
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"Амурский тигр" вышел на паркет во Владивостоке
Идея организации большого танцевального фестиваля, посвященного полосатой кошке, уникальному символу Приморья и всей России, принадлежит АНО «Центр «Амурский тигр». Начинание поддержал Константин ЧУЙЧЕНКО, председатель наблюдательного совета «Центра «Амурский тигр», помощник президента РФ, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Партнерами в организации масштабного события стали администрация Приморского края, а также танцевальные спортивные клубы «Авангард» (руководитель - Михаил ФРАТКИН, г. Москва) и «Торнадо-Дэнс» (руководители - Дмитрий СТЫЦЮК и Елена СОЛОВЬЕВА, г. Владивосток).
Турнир «Амурский тигр - 2015» открыл Сергей ГОЛОВ, заместитель генерального директора по развитию АНО «Центр «Амурский тигр»: «Я надеюсь, что «Амурский тигр» приобретет статус ежегодного и международного турнира. Пусть тигриная осанка и тигриная мудрость передадутся молодому подрастающему поколению, которое сегодня представлено на этой сцене и в зрительном зале».
Турнир состоялся на одной из лучших концертных площадок столицы Приморья. Зрителей ожидало множество сюрпризов от организаторов и главного героя праздника - амурского тигра. В танце была представлена «тигриная» коллекция одежды и аксессуаров российского дизайнера и президента Союза танцевального спорта России (СТСР) Валентина ЮДАШКИНА, разработанная специально для Центра «Амурский тигр» в рамках совместного благотворительного проекта. Вручал призы и награды победителям главный герой Дня тигра - «тигренок». В соревнованиях приняли участие 300 танцоров из Приморского и Хабаровского краев, а также из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода. Представительной стала и судейская бригада: оценивали танцевальные дуэты 40 арбитров из разных уголков России.
Марина Божко. Фото Полины Щекиной. Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2015 год.
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