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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 07 Июля, 19:34 |
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Чем итальянцы отличаются от дальневосточников?
– Непонятно, откуда возник стереотип о том, что итальянцы – бездельники и работают в полсилы, прохлаждаясь на бесконечных сиестах. Это неправда. Я не первый год с ними сотрудничаю и уже давно отметила, сколь эффективно итальянцы расходуют рабочее время. Но декабрьская поездка заставила еще более уважительно относиться к их работоспобности и организованности.
График работы был очень плотным и подразумевал от 30 до 40 встреч в день продолжительностью 20 минут. Регламент соблюдался четко, и ровно в назначенное время собеседник за столом переговоров менялся. Да, это выматывало эмоционально и физически, но этот формат оказался очень эффективным, поскольку перед тобой были не менеджеры, а первые лица компаний – директора и владельцы. Примерно с четвертью из них я уже была знакома: с одними работаем постоянно, с другими – время от времени, с третьими – по каким-то причинам расстались (и они, воспользовавшись поводом, решили о себе напомнить, настойчиво выясняя, что именно им нужно изменить – в дизайне, производстве и т. д., – для того чтобы вернуть партнера. Итальянцы вообще очень внимательно прислушиваются к пожеланиям и не гнушаются проделать путь в десять тысяч километров, для того чтобы лично познакомиться с теми, кто покупает их мебель).
Да, сегодня эта страна действительно переживает кризис. Но как при этом ведет себя бизнес? Ни нытья, ни депрессий. Затянул пояса и стал больше работать. А как ведут себя наши сограждане, почуяв ветер нестабильности (не все, конечно, но достаточная часть)? Пускаются во все тяжкие, бросают оставшиеся деньги на ветер, живут на всю катушку, как в последний раз, а потом «восстают из пепла».
Примечательно и то, что в кризис итальянцы не уходят в более дешевые сегменты, искренне веря в то, что будущее за качеством, ручной работой и экологичным производством. (Даже сушки для белья производят из натурального дерева!). И, не изменяя своим принципам, выходят на новые рынки, транслируя свои преимущества.
И так во всем, будь то мебель, одежда или вино… Возьмем, к примеру, регион Венето, где выращивается знаменитый просекко. Небольшая территория, один и тот же сорт винограда, сходная, казалось бы, почва и 150 винодельческих хозяйств, производящих отличающееся оттенками вкуса вино. Их владельцы вкладывают в него душу – главный ингредиент любого качественного итальянского продукта. В то время как у нас – склонность к масштабам и работа часто на авось, у них – скрупулезное внимание к нюансам. Они не просто производят, они нянчат – клочок земли, где растет виноград, полоску ценного дерева, использующегося в инкрустации, – поэтому все, к чему прикасаются руки итальянского Мастера, не просто хорошо продумано – совершенно.
В последний визит познакомилась с руководством небольшой семейной фабрики, где производятся фарфоровые изделия ручной работы. Представляли ее два молодых парня – зятья владельца, причем один из них француз. И я была потрясена тем, с какой любовью и страстью они рассказывали о фабрике – это ведь даже не их личная история, они недавно вошли в эту семью и производство, но настолько близко к сердцу приняли ее ценности, что это заслуживает глубокого уважения.
Конечно, можно все списать на национальные отличия. Но ведь дело не только в них. Этой же осенью у меня была деловая поездка в Санкт-Петербург, и всю неделю, что я там находилась, ко мне был прикреплен таксист-азербайджанец, который живет там уже 20 лет. У меня был очень напряженный график, и времени на то, чтобы спокойно погулять по этому городу, насладиться им, элементарно не было. И каждое утро этот человек – по собственной инициативе – возил меня от отеля до офиса и обратно разными дорогами, чтобы я могла составить наиболее полное представление о городе. И в его комментариях было столько неподдельной любви к городу! Я слушала его и думала о том, почему у нас приезжие по-другому относятся к городу. Может, потому, что мы сами его не любим? У нас всегда все плохо, мы по-прежнему не верим в перспективы города и пытаемся бежать от собственного неверия в другие регионы. Наши улицы заполнены измученными, уставшими людьми с потухшими глазами, которые уже по определению не любят друг друга. Отсутствие культуры общения замещается хамством и вечным недовольством. В Италии – другое отношение ко всему. Вот встал автомобилист не в тот ряд, мешая движению, – наши бы уже иссигналились и изругались, а таксист-итальянец расслабленно комментирует с улыбкой: «Ну, подумаешь, ошибся человек, с кем не бывает».
Может быть, стоит и нам хотя бы попытаться увидеть что-то хорошее рядом с собой? И тогда это хорошее начнет все чаще попадаться на глаза, и жизнь заиграет совсем другими красками. Просто поверьте в это. И, вступая в Новый год, улыбнитесь своему городу, пожелайте ему что-нибудь доброе и поддержите эти слова хотя бы одним добрым поступком. Уверена, жизнь изменится. В лучшую, естественно, сторону.
"Дальневосточный капитал"
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ПРОСТО ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА. НИ СЛОВА О ТОМ, КАК ЖЕ ТАМ ПЕРЕЖИВАЮТ КРИЗИС. СУДЯ ПО СТАТЬЕ ЕГО В ИТАЛИИ ПРОСТО НЕТ.
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