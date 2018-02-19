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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 21 Марта, 16:51 |
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Приморье лидирует по пятизвездному статусу
На Дальнем Востоке - сотни отелей и хостелов, считанные проценты из которых имеют звездность. Только три гостиницы региона имеют статус «пять звезд», и еще около пяти десятков отелей классифицированы вообще. Остальным отелям предстоит пройти процедуру оценки до 2019-2021 года.
C 2019 года все крупные гостиницы России (более 50 номеров) должны будут стать «звездными», то есть - пройти процедуру присуждения «звезд». Уже с 2021 года эта необходимость коснется всех гостиниц России, вне зависимости от их размера и вместимости. Классифицируются на добровольной основе также пляжи и горнолыжные трассы. Соответствующий закон, подготовленный Министерством культуры, 5 февраля 2018 года подписал президент РФ Владимир ПУТИН. Цель закона - регулирование предоставления гостиничных услуг и классификация объектов туриндустрии.
Всего в России существует шесть категорий «звездности» объектов размещения: «без звезд», «одна звезда», «две звезды», «три звезды», «четыре звезды» и «пять звезд». Интересно, что за процедуру оценивания будут отвечать местные органы исполнительной власти. Они будут назначать организации, которым предстоит проводить классификацию, выдавать им аттестаты и вести их перечень. Аттестат на право проведения классификации будет действовать в течение трех лет.
Звездные лидеры: Хабаровск
По словам главы подкомитета Госдумы по туризму Сергея КРИВОНОСОВА, Дальний Восток - регион с наименьшим количеством классифицированных отелей в стране, что мешает поддерживать нужный уровень обслуживания туристов.
«Качество услуг необходимо привести к одному уровню, чтобы туристы, поехав на Дальний Восток, получали такой же уровень сервиса, как в Калининграде, к примеру», - отметил чиновник.
Лидером среди субъектов с наибольшим количеством классифицированных гостиниц остается Хабаровский край: здесь за все время «отзвездили» 20 отелей из 228 средств размещения в целом, 150 из которых - гостиницы.
«На территории Хабаровска статус «пять звезд» имеет одна гостиница («Парус»), «четыре звезды» - у трех гостиниц («Амур», «Верба», «Ривьера»), уровень «три звезды» получили 14 предприятий, у двух хостелов - «одна звезда», - отметила консультант отдела развития туризма и международных связей управления по туризму Минкультуры региона Валерия КОМАРОВСКАЯ. - Мы уже на протяжении нескольких лет являемся лидерами среди субъектов ДФО по числу классифицированных гостиниц».
По словам Комаровской, в Хабаровском крае до середины 2019 года звезды должны получить 30 гостиниц. Процедуру оценки здесь сейчас проводят пять аккредитованных организаций: Ассоциация «Отель Эксперт», НО «Российская Гостиничная Ассоциация», оценивавшая пятизвездочный «Парус», ООО «ПромСтандарт», ООО «Центр промышленной безопасности и экспертизы» и ООО «Отель Бизнес Консалтинг».
Важно, что на 2019 год в Хабаровске назначен ввод в эксплуатацию первого пятизвездочного отеля сети Hilton на Дальнем Востоке. Строительство объекта под названием «Hilton Garden Inn Khabarovsk» вместимостью 186 комфортабельных номеров уже ведется.
Владивосток
Приморский край не сильно отстает от Хабаровского по количеству звездных отелей, и даже опережает его по числу пятизвездных: здесь, по данным Департамента туризма Приморского края, классифицированы уже 16 гостиниц, две из которых получили статус «пять звезд» - это Tigre de Cristal Hotel&Resort, который недавно был внесен в Федеральный перечень классифицированных туристских объектов, отель Hyundai, который с мая этого года начнет работать под брендом Lotte.
Если в крае наконец-то завершится эпопея с недостроенным Хаяттами, то остальным дальневосточным конкурентам сложно будет обогнать его в звездности. Так, в феврале этого года врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО провел встречу с президентом компании Hotel Okura Co., Ltd Тосихиро ОГИТА в Японии, чтобы договориться о передаче недостроенного гостиничного комплекса на мысе Бурный в управление японскому оператору в концессию на 49 лет. Японцы должны будут достроить здание и запустить в работу, и пока что они проявляют к этому предложению интерес.
В целом на возведение двух гостиниц уже было потрачено 18,3 млрд руб., из которых 7,2 млрд руб. - Hyatt на мысе Бурный и 11,1 млрд руб. - Hyatt на Корабельной набережной. Кроме того, на это дело было привлечено 1,9 млрд руб. кредитных средств, и еще 3,2 млрд рублей потребовались на достройку гостиницы на Корабельной набережной. Продавать за бесценок ни ту, ни другую гостиницу Тарасенко не собирается, поэтому торги на Хаятты были отменены. В планах врио губернатора - привлечение инвесторов для достройки.
Три гостиницы в Приморье имеют статус «четыре звезды», восемь отелей - «три звезды». Есть в крае также две «двухзвездочные» гостиницы и одна - хостел «Белый Лебедь» - имеет статус «без звезд». Всего в Приморском крае более 700 гостиниц, отелей и хостелов.
В основном сертификацию туристских объектов в Приморье проводит ООО «Приморский центр сертификации» (проводил экспертизу в том числе для Хендэ), но в крае успел сформироваться довольно солидный выбор аккредитованных организаций, проводящих экспертизу объектов: это культурный центр «Белые облака», Центр экспертизы и качества «Курорт-консалтинг» (присваивал «звезды» для Tigre de Cristal Hotel&Resort), ООО «ПромСтандарт» и «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации, которая проводила экспертизу для отеля «Azimut Владивосток».
Южно-Сахалинск
Хуже дела обстоят в Сахалинской области: здесь 118 отелей на весь субъект, и только десять из них на сегодняшний день имеют «звездность». Самый высокий статус - «четыре звезды» - у гостиницы «Мега Палас Отель» в Южно-Сахалинске. Почти все классифицированные отели (кроме двух, которые, как ни странно, находятся в городе Охе на северном конце острова) сосредоточены в столице Сахалинской области.
Здесь гостиницы также оценивает ООО «ПромСтандарт» и НО «Российская Гостиничная Ассоциация», а также Экспертно консалтинговый центр «Амур-Тест».
По мнению эксперта гостиничного бизнеса из Норвегии Тимофея РОГОЖИНА, который приезжал на Сахалин оценивать туристский потенциал острова, на Сахалине не лучшим образом развит гостиничный сервис, а реальное качество обслуживания в гостиницах может не соответствовать заявленной звездности - порой даже в лучшую сторону.
«Уровень гостиниц в регионе разный, как и по всей стране, - высказывался Рогожин в одном из интервью для сахалинских СМИ. - Мы останавливались в гостинице «три звезды», которая по ряду показателей лучше, чем гостиница «четыре звезды». Здесь, как и везде, одинаковая беда, но сильно переживать по этому поводу не стоит. Хороший, стабильный сервис - это редкость. Он, кстати говоря, развивается вместе с туризмом.
К 2020 году в Южно-Сахалинске планируют сдать девятиэтажный гостиничный комплекс международного оператора Hilton на 150 номеров. Статус гостиницы составит «четыре звезды». Соглашение на строительство в рамках ТОР «Горный воздух» подписали АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и инвестор ООО «Бриллиант».
Якутск
Четвертый по количеству классифицированных гостиниц регион Дальнего Востока - это республика Саха (Якутия). Здесь звездность имеют семь гостиниц из более 200 разноплановых отелей, многие из которых закрываются так же быстро, как открываются.
Здесь есть три четырехзвездных и четыре трехзвездных гостиницы. Оценивали их ООО «ПромСтандарт», Российская Гостиничная Ассоциация и АО «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации».
К 2020 году в Якутии должен появиться еще один гостиничный комплекс на четыре звезды - это отель знаменитой сети Hilton. Соглашение о постройке отеля в Якутске между турецкой ГК «Экши» и Hilton Worldwide было подписано во время Дней Якутии в Москве. Однако четкой определенности по месту строительства пока что нет, как нет и инвестора под эти цели.
Звезд с неба не хватают
Есть на Дальнем Востоке отстающие по звездности отелей регионы. Так, по три звездных гостиницы сегодня есть в Магаданской области (двух- и трехзвездные, при том, что всего в Магадане около 25 гостиниц) и в Еврейской автономной области (одна, гостиница «Бира», имеет «четыре звезды», а всего отелей здесь 13).
В Амурской области классифицировано только две гостиницы, одна из которых - «без звезд», и одна - «три звезды». В целом в Амурской области около сотни отелей, гостиниц и хостелов, которые предстоит классифицировать.
В Камчатском крае недавно появилась первая звездная гостиница - это ГК «Петропавловск» со статусом «три звезды». Свои звезды отель получил в феврале этого года. Классифицировала отель НО «Российская Гостиничная Ассоциация». Всего на Камчатке сейчас работают 124 гостиницы, и в ближайшие годы каждая из них должна пройти процедуру присвоения звезд. «Петропавловск» сделал это на добровольной основе.
Напомним, что в текущий момент на Камчатке строится гостиничный комплекс с заявленным статусом «пять звезд», название для которого еще не выбрали. Резидент Свободного порта, компания «Витязь-Аэро», планировал сдать основной жилой корпус отеля во второй половине 2019 года. Как отмечают инвесторы, целевая аудитория для гостей высокого класса на Камчатке есть и была всегда. Отсутствие дорогой гостиницы - одна из немногих бед, мешающих качественно принимать состоятельных гостей.
Нет классифицированных гостиниц только в одном дальневосточном регионе - в Чукотском автономном округе. Здесь, в Анадыре, известно о существовании только пяти гостиниц и отелей. Планами на строительство новых объектов для размещения туристов на Чукотке не делятся.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.
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