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Среда| 22 Мая, 13:24 |
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"Вкусное" Приморье продвигает Pacific Russia Food
Гастрофестивали, которые появились всего два-три года назад, уже выходят за его пределы. В фестивали вкуса, родом из Приморья, включаются рестораны по всему Дальнему Востоку, и они хорошо известны азиатской аудитории. Появление единого бренда Pacific Russia Food ускоряет процесс продвижения дальневосточной кухни. Под эгидой бренда работают сразу несколько фестивалей.
Первый гастрономический фестиваль, который раскрыл понятие дальневосточной кухни в Приморье, стал фестиваль «Держи краба». Его организовал широко известный ресторан Zuma, и мероприятие с большим успехом прошло в 2016 году. Спустя несколько месяцев, в мае 2017 года, появился единый бренд Pacific Russia Food, который был представлен на IV международном Тихоокеанском туристском форуме одновременно с новым гастрономическим маршрутом «Восточного кольца России» - «Праздник вкуса».
«В 2017 году дальневосточная кухня, как бренд, еще не сложилась. Даже у ведущих заведений Владивостока не было общего понимания с «чем это едят». Поэтому мы собрали рестораторов и определили нашу уникальность через формулу «Чистая энергия даров моря и тайги», - рассказала организатор гастрономических фестивалей, популяризатор дальневосточной кухни Татьяна ЗАРЕЧНЕВА.
По ее словам, гастрофестивали - это самый очевидный инструмент раскрытия потенциала продуктов. Pacific Russia Food взял в «гастрономический оборот» тайгу, корюшку, навагу, устрицы и мидии. Сегодня бренд Pacific Russia Food объединяет Фестиваль наваги, Фестиваль тайги Taigafest, Фестиваль корюшки и Фестиваль приморских мидий. В планах организаторов - ввести в ноябре 2019 года гастрономическую премьеру - Фестиваль устриц.
Первый дальневосточный фестиваль мидий в прошлом году стал настоящей вкусовой бомбой. Ранее с этим морепродуктом практически никто не работал, и уж тем более никто не ожидал такого успеха - за несколько дней фестиваля съели три тонны мидий. В этом году эксперименты с мидией продолжатся. Впервые в гастрономической истории Приморья фестиваль выведут из стен ресторанов на открытую площадку Boat Show. Праздник вкуса будет приурочен к ТТФ. «У нас нет задачи постоянно увеличивать число гастрономических фестивалей в Приморье, - отметили в департаменте туризма Приморского края. - Зато есть задача делать существующие более масштабными и интересными. Фестиваль станет еще более доступным населению и познакомит гостей и жителей Приморья с качественными ресторанными блюдами, которые смогут по-новому открыть вкус недооцененных морепродуктов».
Ядро Pacific Russia Food - это рестораторы и шеф-повара из Приморья и Хабаровска, горящие идеей создания нового гастрономического феномена на Дальнем Востоке. Инвестируя в развития своих компаний, рестораторы стремятся улучшить качество предлагаемых продуктов, расширить дальневосточную линейку блюд и тем самым усилить единый гастрономический бренд. Стоит отметить, что даже те заведения общепита, которые не входят в сообщество Pacific Russia Food, активно развивают гастрономические проекты, ориентированные на иностранных гостей Приморья.
Впрочем, к рестораторам присоединяются и поставщики. Съедаемые во время фестивалей тонны морепродуктов заставляют по-другому взглянуть на местный рынок: популярные мероприятия формируют широкий сбыт. К примеру, организаторы Фестиваля приморских мидий отметили, что поставщики данного морепродукта, увидев настоящий ажиотаж со стороны рестораторов, рассматривают смещение экспортного акцента на внутренний рынок. «Мы смогли запустить наш портал о дальневосточной кухне Pacific Russia Food, благодаря поддержке Рыболовецкого колхоза «Восток-1», и это вселяет уверенность в будущем, - поделилась Татьяна Заречнева. - Ресурсами только ресторанов гастрономическую революцию сделать невозможно, а вот при поддержке крупных производителей и государства - шанс есть».
Как отметила эксперт, гастрономический туризм в Приморье пока еще в процессе становления, как и бренд Pacific Russia Food. «Нам предстоит сделать много открытий: научиться работать с более обширным количеством продуктов. Мы должны разработать и дать людям массу новых рецептов, привить любовь к дальневосточной кухне не только гостям региона, но и местным жителям», - резюмировала Татьяна Заречнева.
Фото автора
Наталья КОМИССАРОВА
- "Вкусное" Приморье продвигает Pacific Russia Food
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