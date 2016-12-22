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Проект "Приморский маршрут": Ханка открыла сезон
«Эта традиция существует уже много лет, - рассказывает президент Федерации виндсерфинга и кайтсерфинга Приморского края Алексей КРАВЕЦ. - Выбор на Ханку пал не случайно. Лето сюда приходит гораздо раньше, чем на морское побережье: в начале мая - стабильные +20, плюс отличный ветер для катания, все это притягивает сюда серферов из всех уголков Приморья. Кроме того, с начала мая здесь проходила подготовка к Открытому чемпионату Приморского края по виндсерфингу в дисциплине «Слалом» - 2016 на кубок «Пульс ветра», который прошел в последние выходные мая в бухте Муравьиной. В этом году в состязании приняли участие приморские спортсмены, но мы будем рады видеть и других дальневосточников».
«Я приезжаю кататься на Ханку уже 14 лет, - рассказывает член федерации, сотрудник крупной международной компании Андрей КАРЕВ. - Собираемся семьями, отлично проводим время, обмениваемся впечатлениями от катания в других уголках мира и обязательно сжигаем доску, принося жертву Богу Ветра, - просим хорошего ветра на весь сезон. Как ни удивительно, ритуал работает. Правда, однажды «вызвали» ветер такой силы, что встать на доску было невозможно. Помимо приморцев приезжают гости из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, но не часто, по причине недостаточно развитой инфраструктуры. Если этот вопрос решить, дальневосточников, желающих поймать волну на Ханке, будет больше, а география гостей - шире».
Сделать Ханку местом притяжения не только приморских, но и других дальневосточных серферов позволит краевая госпрограмма «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.», которая предусматривает создание инфраструктуры в рамках развития туристско-рекреационного комплекса.
Татьяна СУШЕНЦОВА.
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