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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 22 Августа, 19:05 |
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Во Владивостоке Бизнес-Клуб "Диалоги" отметил 9-летие
Все эти годы Бизнес-Клуб является эффективной площадкой для выстраивания конструктивного диалога между бизнесом и властью на территории Дальнего Востока России. В его состав входит более 150 крупных российских и зарубежных компаний.
Поздравления и теплые слова в адрес «Диалогов» и лично председателя совета Бизнес-Клуба Инессы БАБИЧ прозвучали от гостей и почетных членов клуба: представителей Министерства по развитию Дальнего Востока, Приморской торгово-промышленной палаты, ГК «Транзит-ДВ», Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае и других.
Подарочными книгами от партнеров мероприятия были отмечены самые активные участники заседаний Бизнес-Клуба «Диалоги»: президент ГК «Транзит-ДВ» Игорь ПОЛЬЧЕНКО, заместитель генерального директора ООО «Саммит Моторс», («Тойота Центр Владивосток») Анна КАРАСЕВА, генеральный директор ООО «Лоджистик Лайн», руководитель рабочей группы Бизнес-Клуба «Диалоги» «Свободный порт Владивосток» Дмитрий ЛИСИЦА, руководитель Туристического портала Дальнего Востока России «Открой Тихоокеанскую Россию» Кирилл ПОТАПЕНКО, генеральный директор ООО «РОКОС» Роман КОМИСАРОВ, учредитель ООО «ЛогИст» Олег ЗАГРАЙ, генеральный директор ООО «ТИС Лоджистик» Марат ГАЛЛЯМОВ.
Кроме того, по традиции совет Бизнес-Клуба «Диалоги» ежегодно учреждает специальные номинации для тех, кто наибольшим образом проявил себя в социальной и культурной сферах. В этом году их обладателями стали:
Татьяна ЛИПАЕВА - «За активную деятельность по сохранению семейных ценностей»;
Вера АРБАТСКАЯ, генеральный директор «Приморского торгового дома книги», «За многолетний вклад в просвещение и популяризацию Книги»;
Николай ШУЛЬЖИЦКИЙ, директор негосударственного учреждения «Музей Автомотостарины» г. Владивостока, «За огромный личный вклад в создание и развитие уникального музея».
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