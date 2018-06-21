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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 29 Июня, 03:33 |
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Во Владивостоке состоялись "Диалоги" о будущем развитии Дальнего Востока
В президиум заседания вошли: министр природных ресурсов Амурской области Юрий ПРИВАЛОВ, заместитель директора департамента содействия реализации и сопровождения инвестиционных проектов Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Максим ГУЛЬКО, директор Дальневосточного научного центра местного самоуправления, член экспертного совета Общественной палаты Российской Федерации, председатель Экспертного совета Бизнес-Клуба «Диалоги» Нина ПОЛИЧКА.
Как известно, федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» предполагает реализацию большого количества проектов, которые будут концентрироваться на территориях опережающего развития и осуществляться через механизмы государственно-частного партнерства. Дальневосточный федеральный округ станет первым регионом, где будут созданы территории опережающего развития (ТОР), а через некоторое время опыт реализации проекта на Дальнем Востоке может быть распространен на всю Россию.
«Приморский край на Дальнем Востоке, безусловно, является лидером по привлечению инвестиций для развития экономики, поэтому сегодня ТОРы для Приморья имеют значение, - говорит Юрий Привалов. - И бизнес-сообщество должно активно участвовать в конструктивных диалогах с министерствами, предлагать проекты, способствующие развитию территорий».
«Власть создает правила игры для бизнеса и следит за их исполнением. Если вам эти правила игры не нравятся, если они не способствуют развитию отрасли, к которой принадлежит ваш бизнес, то сегодня вы вправе инициировать процесс их изменения. Для этого имеется достаточное количество возможностей: общественная палата регионов и муниципалитетов, общественные советы. Если у вас есть вопросы к власти, то сегодня для их разрешения есть масса путей», - обращается к бизнесу Нина Поличка.
«Проекты развития Дальнего Востока напрямую зависят от бизнес-сообщества, то есть от наших с вами инициативных действий. Во время заседания была заложена основа дискуссии, которая получит свое дальнейшее развитие в ходе работы круглого стола, проводимого совместно с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока в рамках III Международного экономического бизнес-конгресса, что пройдет 25 сентября 2014 года во Владивостоке», - рассказала председатель Совета Бизнес-Клуба «Диалоги» Инесса БАБИЧ.
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