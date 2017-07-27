Колыма зовет испытать удачу во Владивостоке

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 23 Августа, 15:45 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 59 р.
1 EUR 69 р.
100 JPY 5300 р.
10 CNY 880 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Денис САРАНА, учредитель ООО "Владивостокский рыбный терминал": Режим свободного порта добавил бизнесу драйва
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2017

Регион сегодня
23.08 |
С октября резидент ТОР "Беринговский" начнет поставку овощей на Чукотке
23.08 |
Желающие переехать на Дальний Восток хотят работу и жилье
23.08 |
Китай предлагает создать льготный режим в ТОР "Приамурская" вокруг мостового перехода через Амур
23.08 |
Проект инвестора ТОР "Южная" представят во Владивостоке на ВЭФ-2017
23.08 |
Камчатка подпишет соглашение с инвестором для строительства международного терминала на ВЭФ
статьи раздела
Персона
27 Июля 2017, 15:53
Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Сахалинской области: Молодежь обгоняет меня, но я не сдаюсь... Олега КОЖЕМЯКО вполне можно считать человеком Дальнего Востока. Он вел бизнес в Приморье и на Камчатке, избирался губернатором в Корякии, Амурской области, последние два года возглавляет Сахалинскую область.
статьи раздела
Компании
27 Июля 2017, 15:31
"Газпром" отчитался о дальневосточных проектах Ставка сделана на работу с СПГ
статьи раздела
Финансы
26 Июля 2017, 16:12
Сбербанк инкассирует Крупнейший банк России предлагает современные и надежные сервисы инкассации не только бизнесу, но и другим кредитным организациям на Дальнем Востоке.
статьи раздела
Рынки
26 Июля 2017, 15:24
На Дальнем Востоке бензин не может не дорожать Производителям все труднее сдерживать цены на фоне повышения налоговой нагрузки и инфляционных процессов
статьи раздела
Среда обитания
26 Июля 2017, 12:57
Летним маршрутом с ННК Корреспондент "Дальневосточного капитала" оценил сервис на автозаправках "Независимой нефтегазовой компании" от Благовещенска до Владивостока
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Вкус жизни
22 Августа 2017, 14:34 | Вкус жизни |

Колыма зовет испытать удачу во Владивостоке

В первых числах сентября на острове Русском можно будет ощутить себя золотоискателем. На "Улице Дальнего Востока" магаданцы вновь развернут старательский лагерь и привезут в Приморье настоящий золотоносный песок с настоящего колымского месторождения.

И вся атрибутика необыкновенно захватывающего действа будет тоже самая настоящая: лотки, скребки, полубочки, в которых энтузиасты будут промывать пески… И не исключено, что не только золотые крупинки, но и целые самородки могут заблестеть на дне лотка. Это уже дело фарта.

На прошлом Восточном экономическом форуме Магаданская область впервые предоставила всем желающим такую возможность - испытать удачу. Опытные инструкторы готовы были поддержать энтузиастов: фарт фартом, но ведь и технология, хоть и дедовская, требует ловкости и терпения. Получилось хорошо и познавательно. Колыма - золотой цех России, об этом знают все, но что лежало у истоков этого высокого статуса? Да и чем сегодня «блистает» Территория? Магаданцы обещают удивить гостей ВЭФ…

Идея самого фестиваля «Старательский фарт» родилась у самих золотопромышленников Магаданской области три года назад и была активно поддержана региональным правительством. Она пришлась по душе не только коренному населению Колымы, за острыми ощущениями (победителям определены весьма солидные денежные призы) и новыми знаниями в Магадан потянулись многочисленные гости. По существу, фестиваль «Старательский фарт» сам стал своеобразным туристическим «самородком» Территории.


 

 

 

В этом году фестиваль прошел в первых числах июля и собрал десятки энтузиастов, желающих проверить свою удачу. Из 146 человек, подавших заявку на участие в «Старательском фарте», оргкомитет отобрал всего восемьдесят, приоритет был дан участвующим впервые и иногородним, их было семнадцать.

Тем временем организаторы фестиваля вынашивают амбициозные планы вывести всероссийский чемпионат промывальщиков на новый уровень.

- Многие сегодня подходили ко мне, делились впечатлениями, говорили, как здорово, что у нас есть такое мероприятие, и что нужно его еще активнее продвигать. Совершенствоваться есть куда. Уверен, «Старательский фарт» будет одним из знаковых элементов событийного туризма в регионе, - говорит губернатор Магаданской области Владимир ПЕЧЕНЫЙ.

Как признаются сами участники нынешнего соревнования, адреналин зашкаливал. Приз за первое место был определен в 1 млн рублей, второе место - 600 тысяч рублей, третье - 400 тыс., четвертое и пятое - 200 и 150 тысяч соответственно. В этом году не только выросло вознаграждение победителям, но и были усовершенствованы правила «битвы» промывальщиков. Так, для опытных старателей была определена своя вахта. Им предстояло извлечь крупинки золота из уже промытых песков. И они их не упустили, доказав, что опыт - это главный спутник успеха.

Но в жизни все равно всегда есть место фарту! Колыма зовет испытать удачу.

Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год. 

 

 

Теги: Улица Дальнего Востока  Старательский фарт  ВЭФ 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Кадры
26 Июля 2017, 12:33
Выпускники вузов становятся востребованным "товаром" Сегодня трудоустройство выпускников - один из главных критериев, определяющих рейтинг эффективности деятельности высших и средних учебных заведений. Как показывает практика, там, где это направление введено в ранг приоритетного, там и высокий показатель.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
25 Июля 2017, 17:56
Автор "Индигирки" взялся за продвижение национальной кухни Якутии Иннокентий ТАРБАХОВ - не просто титулованный якутский повар, он общественный деятель и, если хотите, человек-бренд. Там, где Республика Саха (Якутия) презентует свои достижения или организует национальные праздники, приемы для высоких гостей, всегда присутствуют традиционные гостеприимство и кухня. Стол накрывают сам Иннокентий Иннокентьевич или его ученики.
статьи раздела
Вкус жизни
25 Июля 2017, 17:55
Хабаровский край отметил праздник первой горбуши 1 июля в Советской Гавани прошел фольклорно-обрядовый праздник коренных малочисленных народов Севера. Праздник первой горбуши уже стал одной из визитных карточек Хабаровского края.
статьи раздела
Вкус жизни
25 Июля 2017, 17:52
Во Владивостоке начался Дальневосточный фестиваль "Мариинский" 15 июля стартовал второй Международный дальневосточный фестиваль "Мариинский", который пройдет на семи концертных площадках во Владивостоке, Уссурийске и Южно-Сахалинске. Его основной площадкой станет Приморская сцена Мариинского театра.
статьи раздела
Регион сегодня
25 Июля 2017, 14:05
"Вулканариум" стал новой "фишкой" Камчатки Первый в России интерактивный визит-центр "Музей вулканов на Камчатке" - "Вулканариум" - открылся на Камчатке. Инициаторами проекта стали старший научный сотрудник Института вулканологии ДВО РАН Сергей САМОЙЛЕНКО и Алена САМОЙЛЕНКО.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика