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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 23 Августа, 15:45 |
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Колыма зовет испытать удачу во Владивостоке
И вся атрибутика необыкновенно захватывающего действа будет тоже самая настоящая: лотки, скребки, полубочки, в которых энтузиасты будут промывать пески… И не исключено, что не только золотые крупинки, но и целые самородки могут заблестеть на дне лотка. Это уже дело фарта.
На прошлом Восточном экономическом форуме Магаданская область впервые предоставила всем желающим такую возможность - испытать удачу. Опытные инструкторы готовы были поддержать энтузиастов: фарт фартом, но ведь и технология, хоть и дедовская, требует ловкости и терпения. Получилось хорошо и познавательно. Колыма - золотой цех России, об этом знают все, но что лежало у истоков этого высокого статуса? Да и чем сегодня «блистает» Территория? Магаданцы обещают удивить гостей ВЭФ…
Идея самого фестиваля «Старательский фарт» родилась у самих золотопромышленников Магаданской области три года назад и была активно поддержана региональным правительством. Она пришлась по душе не только коренному населению Колымы, за острыми ощущениями (победителям определены весьма солидные денежные призы) и новыми знаниями в Магадан потянулись многочисленные гости. По существу, фестиваль «Старательский фарт» сам стал своеобразным туристическим «самородком» Территории.
В этом году фестиваль прошел в первых числах июля и собрал десятки энтузиастов, желающих проверить свою удачу. Из 146 человек, подавших заявку на участие в «Старательском фарте», оргкомитет отобрал всего восемьдесят, приоритет был дан участвующим впервые и иногородним, их было семнадцать.
Тем временем организаторы фестиваля вынашивают амбициозные планы вывести всероссийский чемпионат промывальщиков на новый уровень.
- Многие сегодня подходили ко мне, делились впечатлениями, говорили, как здорово, что у нас есть такое мероприятие, и что нужно его еще активнее продвигать. Совершенствоваться есть куда. Уверен, «Старательский фарт» будет одним из знаковых элементов событийного туризма в регионе, - говорит губернатор Магаданской области Владимир ПЕЧЕНЫЙ.
Как признаются сами участники нынешнего соревнования, адреналин зашкаливал. Приз за первое место был определен в 1 млн рублей, второе место - 600 тысяч рублей, третье - 400 тыс., четвертое и пятое - 200 и 150 тысяч соответственно. В этом году не только выросло вознаграждение победителям, но и были усовершенствованы правила «битвы» промывальщиков. Так, для опытных старателей была определена своя вахта. Им предстояло извлечь крупинки золота из уже промытых песков. И они их не упустили, доказав, что опыт - это главный спутник успеха.
Но в жизни все равно всегда есть место фарту! Колыма зовет испытать удачу.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.
Лариса ЛАРИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год.
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