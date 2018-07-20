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22 Сентября 2013, 19:32 | Вкус жизни
Во Владивостоке II Фестиваль латиноамериканской культуры собрал гостей из 16 стран
В августе столица Приморья на три дня погрузилась в атмосферу страсти, драйва и безудержного веселья: в рамках Дней стран Латинской Америки состоялся II Фестиваль латиноамериканской культуры, в котором приняли участие около двух сотен гостей из шестнадцати стран.
В импровизированной Латиноамериканской деревне на Спортивной набережной жизнь била ключом: выступления музыкальных и танцевальных коллективов в режиме нон-стоп, мастер-классы художников, ремесленников и поваров, бесконечные экшены - все это привлекло к месту действа тысячи владивостокцев и гостей города. Настоящим подарком зрителям, влюбленным в ритмы Латинской Америки, стали выступления групп Kaoma и Las Ketchup.
Деловая программа по установлению экономического сотрудничества между Дальним Востоком России и странами Латинской Америки стала логичным продолжением фестиваля.
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