|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 10 Июля, 22:40 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Над Владивостоком прогремел V-ROX
На три дня концерты V-ROX захватили набережную Спортивной гавани и исторический центр Владивостока. Круглые сутки на нескольких сценах, площадках баров и ресторанов звучала фестивальная музыка. Хэдлайнерами меропроиятия стали Love Psychedelico (Япония), YB и Rock-N-Roll Radio (Южная Корея), Second Hand Rose (Китай), Echotape (Великобритания), Hanni El Khatib (США), Suboi (Вьетнам), On-The-Go (Россия).
«Владивосток не только открывает музыкальные имена, он еще и себя представляет всему миру. Еще год назад о V-ROX мало кто знал. В этот раз мы приняли и обработали несколько сотен заявок от потенциальных участников. Теперь мы смело говорим, что можем не только приютить легенд ретро и динозавров рока, но и достойно принимать и воспринимать новые музыкальные формы вне зависимости от их географии», - заявил куратор фестиваля, лидер группы «Мумий Тролль» Илья ЛАГУТЕНКО.
- "Большие гастроли" приедут на ВЭФ во Владивосток
- Прикосновение к Северу
- АО "ННК-Приморнефтепродукт" благодарит водителей за участие в важном мероприятии
- В Приморье "прививается" всемирно известная система Кайдзен
- Pacific Russia Food: кухня "на экспорт"
- Владивосток намерен встать в один ряд с российскими городами-лидерами цифровой экономики
- Приморье лидирует по пятизвездному статусу
- "Honor Vladivostok Ice Run" согрел лед
- Лайнер "Amadea" открыл круизный сезон в Приморье
- В Приморье обсудили влияние культуры на эффективность бизнеса
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.