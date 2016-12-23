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Вкус жизни
23 Января 2017, 14:03 | Вкус жизни

Лариса ДЯДЬКОВА, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра: Если ты наделен даром, то не имеешь права распорядиться им бездумно

Она могла бы жить в Петербурге или Люксембурге, петь на сцене Мариинского театра и выступать с гастролями на лучших европейских площадках, а в свободное время отдыхать в собственном домике на берегу Средиземного моря. Но спокойная жизнь - не ее стихия. Поэтому, оставаясь востребованной оперной солисткой, она приняла приглашение возглавить оперную труппу Приморской сцены Мариинского театра и приехала во Владивосток работать с молодыми певцами, развивать их потенциал и прививать на приморской земле традиции одного из лучших оперных театров.

В гостях у «Дальневосточного капитала» - художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра, народная артистка России Лариса ДЯДЬКОВА.

- Лариса Ивановна, ваша творческая биография впечатляет: это и ведущие оперные партии в лучших постановках Мариинского театра, и гастроли в Европе, и участие в престижных вокальных конкурсах. Как, находясь в центре творческой жизни, Вы приняли решение приехать во Владивосток, который расположен более чем в девяти часах лета от Европы, и возглавить оперную труппу нового театра?

- Владивосток, действительно, находится очень далеко. И это, пожалуй, единственное, над чем я думала, получив это предложение. Все остальное нисколько не смущало. Как-то так сложилось по жизни, что, если передо мной открывается какая-то дверь, я в нее вхожу, осматриваюсь и, если мне комфортно, остаюсь. Мне понравилось, что здесь много молодежи, готовой учиться, а мне есть чем с ними поделиться, привить традиции, полученные в свое время от старших коллег, а также передать опыт работы с музыкантами и дирижерами самых лучших театров Европы и Америки. Когда ты выходишь на сцену в разных образах, то порой не замечаешь, как проходит собственная жизнь. Потом останавливаешься, и оказывается, что большая часть жизни уже прошла и пришло время делиться опытом, отдавать.

Досье «Дальневосточного капитала»: Лариса Дядькова (меццо-сопрано). Родилась в Зеленодольске (Татарстан). В 1978 году окончила Ленинградскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова (класс И.П. Левандо-Тимановой). С 1978 года входит в состав оперной труппы Мариинского театра.

- Предложение приехать во Владивосток поступило достаточно неожиданно.

- Когда мне предложили возглавить оперную труппу во Владивостоке, на раздумье я взяла три дня. Приморье манило (я никогда здесь не была), в то же время у меня появилось больше свободного времени: гастрольный график стал менее насыщенным, дети выросли, а сил и энергии мне пока не занимать… Я решила: почему бы не попробовать. И 26 августа 2015 года приехала во Владивосток.

- К моменту вашего прихода в театр оперная труппа была уже сформирована?

- Частично. И, надо сказать, она была неплохой, но очень неровной по составу и неполной по голосам. Мы объявили конкурс, прослушали более 200 певцов из самых разных уголков России, и труппа пополнилась хорошими голосами.

- Например?

- Пришли баритоны Александр ГОНЦА и Вячеслав ВАСИЛЬЕВ, колоратурное сопрано Айгуль Хисматуллина, которую так полюбила наша публика в роли Царицы ночи из «Волшебной флейты», тенор Евгений МИЗИН и другие.

В труппе театра много ребят из Москвы, Санкт-Петербурга, есть исполнители из Астрахани, Казани и Белоруссии. Я рада, что у нас много солистов из Владивостока, окончивших Дальневосточную академию искусств. Это Сергей ПЛЕШИВЦЕВ, Илья АСТАФУРОВ, Алина МИХАЙЛИК и другие. Академия готовит хорошие кадры, а мы, в свою очередь, отправляем солистов на стажировку в Мариинский театр, в Петербург, а также приглашаем опытных концертмейстеров для работы с певцами и концертмейстерами к нам. Все это дает очень хороший результат.

- Чем можно мотивировать артиста приехать из Москвы или Санкт-Петербурга в Приморье?

- Людям, как правило, не очень просто принять такое решение. Но артист в первую очередь смотрит на творческую перспективу, которую этот театр может ему предоставить. Ведь каждый исполнитель обладает определенным голосом, который может пригодиться далеко не во всех постановках. И если на этот голос постановок в театре нет, то и развиваться творчески становится очень проблематично.

А ведь Бог дает Голос далеко не каждому, и если ты этим даром наделен, то не имеешь права распорядиться им бездумно. Я не встречала артистов, кто смотрит на профессию только как на способ зарабатывания на жизнь. Такой подход не принесет полного удовлетворения творцу. Поэтому артисты, выбирая театр, в первую очередь смотрят на репертуар, на оркестр и, конечно, на художественного руководителя коллектива. Бытовые условия также немаловажны. У нас, например, всем приезжим артистам театр компенсирует расходы на аренду жилья. Хотя было бы очень хорошо, если бы у нас был свой дом. Многих это мотивировало бы и привязывало к театру: текучка кадров в нашем деле - не очень хорошее явление. У нас ее, слава богу, нет. Хотя определенных голосов - басов, например, драматического сопрано - у нас пока не хватает, но эти типы голосов в дефиците и в других театрах.

- В чем вы видите свою основную задачу как руководителя?

- Повторюсь, но мне кажется самым главным для человека, возглавляющего оперную труппу, грамотно выстроить карьеру каждого исполнителя, дать человеку возможность для развития, и делать это не в ущерб творчеству других артистов коллектива. Хочется надеяться, что у нас за полтора года работы сложилась здоровая творческая атмосфера, хотя конкуренция - необходимый двигатель для роста артиста в театре.

- Как в репертуаре появляются новые спектакли? Это выбор труппы или план Мариинского театра?

- Мариинский театр очень динамично развивается. Бывая в театре в Санкт-Петербурге, я смотрю на расписание и удивляюсь: как возможно столько спектаклей показывать в один день. Порой идут пять-шесть разных названий на разных сценах театра. То есть коллектив работает очень интенсивно. И мы, как четвертая площадка этого театра, не можем себе позволить выстраивать свою жизнь иначе.

Важен в формировании репертуара и творческий потенциал. У нас в труппе 29 человек, и мы смотрим, какие названия опер «ложатся» на нашу труппу.

Конечно, формируя репертуар, театр руководствуется и тем, какие названия будут интересны зрителю. В то же время мы не должны идти только на поводу у зрителя. Наша задача - постоянно подтягивать, образовывать и, одновременно с появлением новых названий, самим расти развиваться. Все эти составляющие мы учитываем и на их основе строим репертуар четвертой сцены Мариинского театра. Сейчас, на мой взгляд, он достаточно разнообразный: присутствуют как классические, так и более современные постановки.

Стоит отметить, что Мариинский театр делится с Владивостоком своими самыми лучшими спектаклями. Это «Пиковая дама» в постановке Юрия ТЕМИРКАНОВА, «Волшебная флейта», и «Любовь к трем апельсинам» (режиссер-постановщик - Ален МАРАТРА), и последняя премьера 2016 года «Ночь перед Рождеством» (режиссер - Ольга МАЛИКОВА). В январе Приморская сцена представит зрителям премьеру оперы Джузеппе Верди «Макбет». Для исполнения одной из сложнейших партий в репертуаре сопрано - Леди Макбет - приглашена уже знакомая приморской публике Мария ГУЛЕГИНА.

- В репертуаре Приморской сцены есть не только классические оперные спектакли, но и новые форматы. Например, «Портрет певца в интерьере». Вы лично ведете этот проект. В чем его идея?

- Этот проект очень нравится и нашим солистам, и публике. Дело в том, что в оперных спектаклях ты выходишь на сцену в определенных образах, и не всегда есть возможность показать весь свой творческий потенциал. А в концертном формате мы можем показать певца в разных жанрах. Мне самой в ходе подготовки этого проекта было интересно познакомиться и узнать своих артистов поближе.

Выяснилось, что очень многие пришли на сцену из других профессий, и их путь в оперу был порой очень непростым. Сергей Плешивцев окончил с отличием химический факультет ДВФУ, работал преподавателем. Вадим СОЛОВЬЕВ был ведущим технологом на серьезном предприятии в Санкт-Петербурге, которое выпускает оптические приборы для космонавтики. Евгений ПЛЕХАНОВ оканчивал училище как инструменталист, стал лауреатом конкурса балалаечников, но в итоге все они пришли в оперу. Рассказывая эти истории, мы приближаем наших артистов к зрителям, открываем их человеческие черты. И статус артиста от этого только повышается, когда зритель понимает, какой путь прошел каждый из них, прежде чем дар под названием Голос определил их дальнейшую жизнь.

Обязательно на этих вечерах я говорю о педагогах, потому что за спиной каждого исполнителя стояли люди, которые смогли сделать из них творцов, помогли найти себя в профессии.

- Вы учите своих исполнителей многому. А чему пришлось учиться вам?

- Я никогда не была руководителем, и определенные управленческие навыки, правила работы с документацией пришлось осваивать. Да и выстраивать отношения «начальник - подчиненный» мне, привыкшей быть с артистами только коллегой по сцене, было поначалу непривычно.

- Не боитесь «утонуть» в бумажной работе?

- Нет (смеется). Я не хотела бы полностью зарыться в бумагах и не выходить на сцену. Я продолжаю петь, гастролировать. Конечно, Владивосток очень далеко от Европы, но зато Япония рядом. В марте я в Метрополитен-опере буду занята в постановке «Евгений Онегин». Выйду я в этом сезоне и на сцену в Люцерне, и в спектакле «Андре Шенье» в Баварской опере. Пока не мыслю себя без сцены, она держит меня в тонусе. Конечно, я не пою уже те партии, которые пела 10 лет назад, мои персонажи взрослеют вместе со мной, и я отношусь к этому спокойно. Но оставаться артисткой важно для меня. Очень важно! 

Елена АРДАЛЬЯНОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2017 год. 

Теги: Мариинский театр  опера  балет 


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RedTram
Вкус жизни
23 Января 2017, 14:03
Лариса ДЯДЬКОВА, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра: Если ты наделен даром, то не имеешь права распорядиться им бездумно Она могла бы жить в Петербурге или Люксембурге, петь на сцене Мариинского театра и выступать с гастролями на лучших европейских площадках, а в свободное время отдыхать в собственном домике на берегу Средиземного моря. Но спокойная жизнь - не ее стихия. Поэтому, оставаясь востребованной оперной солисткой, она приняла приглашение возглавить оперную труппу Приморской сцены Мариинского театра и приехала во Владивосток работать с молодыми певцами, развивать их потенциал и прививать на приморской земле традиции одного из лучших оперных театров.
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