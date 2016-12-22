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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Туристов заманят кластером
Туристический кластер - это совокупность организаций, взаимодействующих друг с другом с целью развития туристических услуг в определенных географических границах. За счет синергетического эффекта кластер производит конкурентоспособный продукт, который определяет позиционирование территории и влияет на формирование имиджа региона.
«Помимо главной цели - создания точек роста туристической отрасли региона, одной из основных задач формирования туристических кластеров является их включение в федеральную целевую программу (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации», что позволяет инвесторам рассчитывать на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на условиях софинансирования. Поскольку самой затратной частью большинства проектов выступает именно создание инфраструктуры, возможности софинансирования, безусловно, облегчат реализацию инвестиционных туристических проектов, включенных в кластеры», - рассказал Константин ШЕСТАКОВ, директор департамента туризма Приморского края.
Но попасть в федеральную программу не так просто. Софинансирование со стороны федерального бюджета невозможно без внебюджетных инвестиций компаний, которые реализуют свои инвестиционные проекты в рамках кластеров. «Средства инвесторов должны составлять 70% затрат инвестора, 30% берут на себя федеральный, региональный либо муниципальный бюджеты, которые будут направлены на создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Впрочем, для тех кластеров, которые сегодня не вошли в ФЦП, мы совместно с АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» и заинтересованными администрациями муниципальных образований ведем работу по подбору инвесторов, желающих войти в указанные кластеры своими проектами», - заверил Шестаков.
Первые шаги программы
Сегодня в ФЦП рекомендованы три приморских кластера, и, по словам Шестакова, это уникальная ситуация потому, что в основном от регионов принимают один-два кластера единовременно. У нас же в один год одобрили «Изумрудное кольцо», «Пидан» и «Приморское кольцо», сформированные на основе «якорных» проектов. «Так, ядром автокластера «Изумрудное кольцо» стал ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина», туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо» - спортивно-технический комплекс «Примринг», а кластера «Пидан» - горнолыжные комплексы и базы отдыха, которые существуют на его территории. И если первые два кластера являются условно монопроектными, вокруг «центра» которых создаются инфраструктура и параллельные инвестиционные проекты, то ядром «Пидана» выступают сразу несколько объектов», - рассказал Шестаков.
Сейчас, когда туристические кластеры определены, администрация Приморского края совместно с заинтересованными муниципальными образованиями ведет работу по разработке проектной документации на объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Следующим шагом будет прохождение государственной экспертизы проектной документации, и в дальнейшем - утверждение объемов софинансирования со стороны федерального бюджета.
«На данный момент русский парк «Изумрудная долина» вошел в федеральную целевую программу по туризму. Это первый шаг к повышению туристической привлекательности Приморского края, и говорить о каких-то результатах пока рано, - делится Максим ВАКУЛЕНКО, директор ландшафтно-исторического парка «Изумрудная долина». - В перспективе благодаря «Изумрудному кольцу» будет значительно увеличен поток отечественных и иностранных туристов. В рамках «кольца» мы планируем реализовать огромное количество проектов, каждый из которых станет настоящей жемчужиной региона».
По словам Вакуленко, реализация проектов происходит силами инвесторов в тесном сотрудничестве с администрацией Приморского края и муниципалитетами Уссурийского, Михайловского и Спасского районов. «Работа затрудняется отсутствием финансирования со стороны федеральных властей, - сетует он. - Но мы уверены, что это лишь временные трудности, которые в ближайшее время разрешатся. Способствовать решению этих проблем будет и государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.»».
Комплексный подход
По мнению Сергея ГРИБАНОВА, соучредителя горнолыжного курорта «Грибановка», поддержка кластеров не должна ограничиваться помощью в создании инфраструктуры. «Бесспорно, для новых туристических объектов такая финансовая помощь будет необходима, - делится Грибанов. - Но в туркластере «Пидан» задействованы базы отдыха, которые работают не один десяток лет, и их владельцы уже давно построили дорогу и обустроили свои объекты. Поэтому целевая субсидия ФЦП вряд ли окажет существенное влияние на развитие нашего бизнеса, и мы возлагаем другие надежды на кластерный подход».
Грибанов рассказал, что для создания конкурентоспособного продукта в рамках кластера придется решить в первую очередь земельный вопрос. Большинство турбаз и курортов находятся на земле лесного фонда, и список разрешенных для строительства объектов довольно узок. Например, горнолыжные подъемники в этот перечень не попали, а без них развитие горнолыжных курортов невозможно.
Другая проблема - запрет пребывания иностранцев без специального разрешения на территории туристического кластера «Пидан». «Мы постоянно поднимаем эти вопросы на встречах с департаментом туризма администрации Приморского края и совместно пытаемся преодолеть бюрократические препоны. Но, как только нам удается сдвинуть дело с места, появляются новые законы, приходится начинать все сначала. Долгие бюрократические процедуры затягивают процесс, и наши проблемы решаются годами. А с точки зрения бизнеса, которому необходимо развиваться уже сегодня, чтобы сохранить рентабельность, они не решаются никак. Надеюсь, что кластеры будут способны раскрутить бюрократическую машину и в сжатые сроки менять законодательство», - делится Грибанов.
Не обойтись горнолыжным комплексам, вошедшим в кластер «Пидан», и без дотаций государства. «Строительство и обслуживание горнолыжных трасс исчисляется в евро, поскольку в России необходимых комплектующих не производят. И после того, как упал рубль, рентабельность этого бизнеса, и без того невысокая, стала совсем неинтересной, - рассказывает Грибанов. - Проблему эффективно решает Сахалин, который, оставаясь нерентабельной структурой в целом, при поддержке властей демпингует и переманивает приморского клиента на свои курорты. Это приводит к тому, что наши горнолыжные базы закрываются раньше. Думаю, для изменения этой ситуации было бы достаточно отмены таможенных пошлин на оборудование, поставляемое участникам кластеров».
С надеждой на лучшее
Несмотря на все недочеты работы на данном этапе, у кластерных проектов большие перспективы. Как заявил в ходе второго Тихоокеанского туристского форума Роман СКОРЫЙ, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму, Приморский край сегодня - второе по популярности после столицы место в России у китайских туристов. Он также подчеркнул, что приоритет развития туризма - новая для России политика, и пока страна только в начале пути.
«Качественный продукт не делается за один-два дня, он создается постепенно. Большие средства, в том числе федеральные, вкладываются в развитие туристических кластеров. На Дальнем Востоке три больших туркластера, общая сумма инвестиций в них составляет 7,2 млрд рублей. Но они не сразу превращают территорию в «оазис», в который туристы готовы приезжать. Конечно, есть отставание от некоторых стран в этой отрасли, потому что еще 20 лет назад туризм не развивали - только сейчас он стал приоритетным направлением. И особую роль мы уделяем именно внутреннему и въездному туризму. Создав один раз продукт, будем его продвигать. И все получится. Все страны, по большому счету, шли точно таким же путем», - обозначил Скорый.
Согласен с этим и Вакуленко. «Как и в любом другом начинании, у нас есть сложности, но важно не переставать действовать и развиваться, создавая из Приморского края туристический центр. Ускорить этот процесс можно, для этого необходимы не только диалог с администрациями, но и реальные шаги со стороны бизнесменов и властей. Лишь действуя, объединив усилия, мы сможем реализовать все намеченные проекты», - уверен он.
Наталья КОМИССАРОВА. Фото Екатерины КАЗАНКОВОЙ.
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