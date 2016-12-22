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23 Августа 2016, 15:25 | Вкус жизни | Туризм: Приморский маршрут

Удэгейские мотивы этнотуризма Приморья

Удэгейцы - один из коренных народов Дальнего Востока, численность которого около 1200 человек. Богатая культура и традиционный уклад их жизни, основанный на охоте и рыбалке, уже многие годы привлекает не только этнографов, но и обычных туристов. А поскольку большая часть этого народа проживает в Приморском крае, его аутентичность становится неисчерпаемым ресурсом этнотуризма.

На территории Российской Федерации проживает около 180 народов, которые представляют различные культурно-языковые и этноконфессиональные сообщества. Традиции и обычаи коренных народов открывают широкие возможности для развития этнографического туризма, который в настоящее время набирает все больше оборотов из-за своей уникальности. Туристы проявляют активный интерес к национальным самобытностям, охотно знакомясь с бытом, культурой, традициями и обычаями людей, живущих в единении с природой. Во многих регионах России осуществляются масштабные проекты, связанные с этническим туризмом. Передовыми с точки зрения развития этнотуризма являются Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, в которых демонстрируются объекты, связанные с культурой малых народов Севера.

Именно поэтому особенности культурного пространства коренных народов Приморского края способны создать сильный туристический магнит как для иностранцев, так для туристов со всей России. Во многом именно самобытный уклад жизни удэгейского народа, их вера, шаманские обряды и ритуалы формируют перспективы этнотуризма региона. «Жизнь удэгейцев может стать туристической особенностью Приморского края. Активное продвижение традиционных праздников, обустройство священных мест, выделение историко-культурных объектов этого народа помогут повысить узнаваемость региона и привлечь поток туристов», - считает Алексей КУДРЯВЦЕВ, директор-организатор рабочей группы по созданию национального парка «Бикин».

Национальный парк «Удэгейская легенда» также развивает туристическое направление, основанное на культурных особенностях коренных жителей. Так, из традиционного ежегодного праздника народа удэге Сагди Дава, посвященного началу путины кеты, организаторы нацпарка делают туристическое шоу. В его рамках проходят выставка традиционных жилищ удэгейцев и предметов быта, а также дегустация национальных блюд удэгейской кухни.

Еще одной туристической зацепкой парка становятся ритуальные предметы удэгейцев ручной работы, реализующиеся как сувениры. Поскольку традиционными верованиями удэге являются анимизм и шаманизм, обращение к силам природы происходит через множество обрядов, проводимых с помощью даров духам. Дары могут быть самыми разнообразными: это и ленты с привязанными ракушками, и камни желаний, и бусины-обереги. Все эти атрибуты могут стать не только памятным, но и магическим подарком, призванным приносить удачу, лечить болезни и защищать от злых сил.

Начало культивирования

Но для того, чтобы организовать этнографический объект, который будет интересен для массового туризма, нужно проделать немало работы. Национальные парки Приморского края пока находятся в самом начале этого пути. «В наших планах воссоздать стойбище удэгейцев под открытым небом, в экспозицию которого войдут предметы их быта, - поделилась Ольга БЕЦ, пресс-секретарь национального парка «Удэгейская легенда». - Планов много, но пока пропасть между задумкой и реализацией огромна. Поэтому в данный момент у нас нет громких и раскрученных объектов, связанных с культурой удэгейцев, которые действительно можно показать туристам. Может, через год-другой что-то воплотится в жизнь, но для этого потребуется много сил и средств».

Кроме знания культуры, этнических особенностей и обрядов народа организаторам необходимо еще и грамотное представление туристического объекта, важной составляющей которого является инфраструктура. «Наше учреждение пока только открывается, и мы совместно с департаментом туризма администрации Приморского края и Ростуризмом разработали концепцию развития территории национального парка «Бикин», - говорит Кудрявцев. - В дальнейшем мы планируем вступить в программу «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.», благодаря которой мы сможем привлечь инвесторов. Экологический туризм сегодня привлекателен и перспективен, но требует серьезных вложений, которые не так быстро окупаются. Инвестиции нужны для создания инфраструктуры, которая обеспечит достойный прием и размещение туристов, а также обустроит природные и культурные объекты показа».

Разрешенные конфликты

Но далеко не все радужно во взаимоотношениях удэгейцев и национальных парков. По мнению некоторых представителей коренного населения, государство, дав жизнь природному парку, подрывает самобытное социально-экономическое и культурное развитие малочисленных народов и лишает их среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов. Так, участки леса, переданные общинам удэгейцев в пользование, поглотили границы национальных парков «Удэгейская легенда» и «Бикин».

Но Алексей Кудрявцев проблемы в этом не видит, так как удэгейцы имеют возможность продолжать заниматься охотой и рыбалкой уже на территории национального парка. «Сложно переоценить заслугу удэгейцев в том, что такая огромная территория до сих пор сохранилась в своем девственном состоянии: здесь не велись рубки, нет дорог. Передвижение возможно только по руслу реки на лодке либо зимой на снегоходе, - отметил Кудрявцев. - Бережное отношение к природе у удэгейцев формируется с раннего возраста, оно заложено не только традиционным укладом жизни, но и верой. Поэтому у национального парка и коренного населения многие интересы пересекаются, и нужно находить эти точки соприкосновения и развивать взаимоотношения. Если дать удэгейцам возможность трудоустроиться в рамках национального парка, почувствовать стабильность, социальные гарантии, то можно выстроить нормальные дружеские отношения. У меня такая позиция. Конечно, у каждого коренного жителя есть свое мнение на этот счет. Кто-то воспринимает создание национального парка в штыки, считая, что территорию нужно было оставить в том виде, который был. Но я, как человек, который прожил здесь больше 10 лет, понимаю, что, если бы не учредили национальный парк, на девственные леса покусились бы лесозаготовители и другие промышленные компании. Радует, что многие удэгейцы тоже это понимают и готовы сотрудничать с нами. Такие люди активно участвуют в разработке различных документов, которые будут регламентировать работу нацпарка».

По словам Кудрявцева, развитие этнотуризма на территории нацпарка - еще одна из точек соприкосновения интересов парка и местного населения. Совместная работа в этом направлении поможет создать дополнительные рабочие места для населения, популяризировать, сохранять и передавать знания, традиции и обычаи коренных малочисленных народов, привлечет инвестиции в создание новой инфраструктуры на территории, которая также будет нуждаться в обслуживании. Разовьются и их традиционные промыслы, в результате которых добываемая продукция получит новый рынок сбыта, так как многое может разойтись среди туристов в качестве памятных сувениров. 

Наталья КОМИССАРОВА. Фото Екатерины Казанковой.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2016 год. 

Теги: этнотуризм  туризм 


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