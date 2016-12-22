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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:52 |
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Не только самолетом можно долететь
Однако если раньше добраться до Самарги или Тернея, Сихотэ-Алинского или Лазовского заповедников было делом весьма проблематичным, то сейчас, благодаря усилиям краевых властей и краевым программам «Развитие транспортного комплекса» и «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.», красоты Приморья становятся все более доступными для туристов, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Так, например, компания «Аврора» выполняет восемь регулярных внутрикраевых рейсов: из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку и т. д. Причем объем перевозок постоянно растет, и все больше среди пассажиров самолетов DHC-6 туристов из других регионов России и из-за рубежа. Только за первое полугодие 2016 года «Авроре» удалось увеличить объем перевозок на 127%, доведя количество перевезенных пассажиров до 11 825 человек.
Как подчеркнул генеральный директор АО «Авиакомпания «Аврора» Константин СУХОРЕБРИК, впечатляющий рост местных авиаперевозок достигнут благодаря тесному сотрудничеству с краевой администрацией.
«Авиакомпания «Аврора» была создана для того, чтобы воплощать в жизнь проект по созданию сети доступных пассажирских авиаперевозок на всей территории российского Дальнего Востока. Отрадно, что сегодня в тесном сотрудничестве с администрацией Приморского края мы в разы увеличиваем объемы авиаперевозок. Останавливаться на достигнутом не намерены», - прокомментировал он.
«Количество туристов, которые посещают Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник, не очень большое - порядка тысячи человек в год. Около 10-15% туристов - это иностранцы, и привлекает их сюда то, что заповедник является объектом всемирного природного наследия ЮНЭСКО. Остальные - это в большей степени жители Приморья, хотя есть, конечно, и люди, приезжающие из-за пределов края, - рассказывает директор Сихотэ-Алинского заповедника Дмитрий ГОРШКОВ. - В плюс сыграла и программа развития малой авиации. Она серьезно облегчает доставку туристов на территорию заповедника. Потому что иначе к нам порядка 10-12 часов ехать, что не все могут себе позволить».
Но развивается в Приморье не только авиасообщение. Транспортная доступность северных территорий Приморского края может быть повышена за счет реконструкции целого ряда внутрикраевых дорог. Например, дороги Рудная Пристань - Терней и Терней - Малая Кема на недавнем заседании координационного совета по вопросам реализации госпрограммы развития транспорта до 2021 года было предложено включить в программу.
Также участниками программы должны стать дороги в Кавалеровском районе, который обладает большим туристическим потенциалом за счет выхода к Японскому морю. Реконструкция трассы Устиновка - Зеркальная уже запланирована.
Кроме этого, в программу планируется включить автодорогу Уссурийск - Пограничный - государственная граница, входящую в международный транспортный коридор (МТК) «Приморье-1», и трассу Краскино - госграница в составе МТК «Приморье-2».
В рамках развития второго международного коридора предлагается провести строительство обхода Краскина и трассы Раздольное - Хасан - Зарубино с финансовой помощью федерации. По поручению губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО будет рассмотрена возможность федерального софинансирования проекта коридора «Приморье-3», который пройдет через Дальнегорск и Лесозаводск. А это значит, что передвижение туристов по территории края станет еще более комфортным.
Елена ЛЕНСКАЯ. Фото Екатерины Казанковой.
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