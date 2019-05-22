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24 Мая 2019, 11:21 | Вкус жизни |

Южная Корея открывает новые стороны туристам Приморья

Новые туристические направления связали Приморье и провинцию Кёнсан

Страна утренней свежести уже давно и прочно вошла в пятерку самых популярных мест отдыха среди жителей Дальнего Востока. Благодаря развитию авиамаршрутов приморцам открываются новые туристические направления Южной Кореи. Так, с прошлого года корейские лоукостеры выполняют прямые рейсы Владивосток-Пусан, Владивосток-Тэгу, связывая Приморский край с провинцией Кёнсан. Эта провинция - наиболее развитый промышленный центр Южной Кореи и одновременно старейший регион с очень богатой историей и многовековым культурным наследием. Корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» познакомился с туристическими достопримечательностями Кёнсан поближе.

 


 

Кипучая жизнь Пусана

Пусан - второй по величине город Южной Кореи с населением 3,5 млн человек, который входит в число самых современных мегаполисов мира. Дальневосточникам, чья деятельность была связана с морем, кипучая жизнь этого портового города знакома: неспроста моряки со всего света называют его «Перекрестком Земли». Славится город самым большим рыбным рынком в Корее - Чагальчхи. Здесь свежие дары моря поражают своим разнообразием: живая рыба в аквариумах, всевозможные ракушки, кальмары, крабы, трепанг. Туристы могут не только купить дары моря, но и отведать их в кафе, расположенном на втором этаже огромного рынка.

Однако туристическая карта Пусана не ограничивается посещением рыбного рынка, щедро делящегося морепродуктами с путешественниками. Город известен своими великолепными пляжами, по праву считающимися лучшими в Корее. Один из популярных - пляж Хэундэ, длиной больше 1,5 километра, который был создан в 1965 году. Когда в июле открывается купальный сезон, пляж становится излюбленным местом отдыхающих - ежегодно его посещают около 15 млн человек. Здесь можно увидеть свыше 8000 палаток туристов, что не осталось незамеченным для Книги рекордов Гиннесса.

Туристам, прибывшим в Пусан в другое время года, тоже будет на что посмотреть. В конце января здесь проходят международные соревнования, где тысячи спортсменов из разных стран, в том числе и из России, осуществляют заплыв на дистанцию 50 метров. А осенью на пляже проводится Пусанский Международный Кинофестиваль. Для любителей азиатского киноискусства, не успевших посетить данное мероприятие, круглогодично работает улица кинофестиваля. Здесь расположена аллея звезд с отпечатками рук известных режиссеров и актеров, окруженная множеством мелких лавочек, павильонов и крупных магазинов, что делает улицу оживленной и привлекательной для покупок.

В Пусане можно познакомиться и с культурной жизнью Южной Кореи. Особое внимание заслуживает невероятно красивый буддийский храм Хэдон Ёнгунса, к которому ведут 108 ступенек, расположенный на скалах у моря. Посетить храм приезжают тысячи туристов из многих стран мира. Еще одна культурная достопримечательность, расположенная на склоне горы - деревня Хиннёуль, которая благодаря своей красоте становится частым местом съемок фильмов. Другая культурная деревня - Камчхон, расположенная в черте города Пусан, признана корейским Санторини (туристическая жемчужина Средиземноморья). В 2005 году в этой деревне был организован арт-проект, и каждый домик получил индивидуальный цвет и рисунок. На территории красочной деревни расположено множество арт-объектов: статуи животных, людей, что делает ее меккой для фотографов.

 


 

Древнее наследие Кёнджу

В часе езды от Пусана можно посетить старинный город Кёнджу, который был столицей тысячелетней династии Силла, оставившей богатое культурное наследие потомкам. Здесь можно посмотреть древние постройки: каменные пагоды, руины древних буддийских храмов и дворцов, сохранившихся до наших дней и включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Особое внимание следует уделить историческому парку Тэрынвон (Парк больших гробниц). Здесь туристы могут примерить традиционные корейские наряды ханбок и прогуляться среди 23 гробниц. Самая известная - гробница Чхонмачхон (Небесного коня) открыта для посещения и является самой значимой по количеству найденных в ней артефактов - около 15000. Оригиналы реликвий (в том числе золотые короны), найденные на раскопках гробниц, хранятся в музеях городов Кёнджу и Сеула, а в парке Тэрынвон представлены копии предметов обихода, украшений. По предположениям ученых, на территории парка находится кладбище королей древней корейской династии.

Захватывающий дух Тэгу

Тэгу расположен в центральной части Корейского полуострова. Со всех сторон его окружают невысокие холмы и горные хребты. На данный момент Тэгу является четвертым по величине городом страны и ее крупнейшим промышленным узлом. Сегодня город представляет собой современный и активно развивающийся мегаполис с богатым культурным наследием. Здесь туристы могут увидеть дома миссионеров, которые начали приезжать в этот район в 1893 году из Америки. Сегодня дома, в которых они жили, преобразованы в музеи, каждый из которых специализируется на определенной теме.

Город славится живописными ландшафтами, архитектурными достопримечательностями и великолепными парками с увлекательными аттракционами. Многие туристы приезжают в Тэгу семьями с детьми, чтобы посетить парк аттракционов E-World. Парк очень красив весной из-за цветения на его территории сакуры. Прокатившись по канатной дороге на смотровую площадку парка, можно любоваться с высоты красотой города Тэгу, а также аттракционами парка, красивыми фонтанами и водопадами. Здесь расположена башня Тэгу, высотой 202 метра, с вершины которой можно прыгнуть на тарзанке, а также самый страшный аттракцион в Южной Корее - Мега свинг (Mega swing), с углом вращения 360 градусов. В парке самая большая в стране концентрация американских горок: туристы могут выбрать подходящую из трех трасс. В парке расположено множество оригинальных фотозон, пять ресторанов с хорошей кухней.

Тхонъён

Город Тхонъён небольшой, но посетить его необходимо, чтобы ознакомиться с историей легендарного адмирала Ли Сун Син, который проявил себя в годы Имджинской войны с Японией. Ли Сун Син по праву считается национальным героем, который практически во всех морских сражениях с японцами одерживал победу. Он изображен на корейских монетах, есть улицы, названые его именем, а его памятники находятся в разных городах страны. В Тхонъён можно увидеть личный кабинет генерала, дом, где он жил, библиотеку.

В первую очередь туристов привлекают умопомрачительные виды на панораму города, море и острова Национального парка Халлё. Полюбоваться этими красотами можно с канатной дороги на гору Мирык, высота которой 461 метр. На вершине горы находятся четыре буддистских храма, которые раскрывают историю всей Кореи.

Туристы не должны оставить без внимания Деревню с настенными картинами Донпхиран, которая расположена на скальном обрыве, с вершины которого открывается очень красивый вид на морской порт. Несколько лет назад, когда корейские власти приняли решение о сносе деревни, местные жители решили ее приукрасить, тем самым защитив ее от уничтожения. Раз в два года картины на стенах домов жителей деревни полностью меняются. В следующий раз их заменят в октябре 2020 года.

Космополитичный Кодже

Небольшой город с очень красивой природой, где море соседствует с живописными соснами. В настоящее время здесь проживают люди из 79 стран мира. Жители города гордятся, что в этом городе родились два великих президента - Мун Чжэ Ин и Ким Ён Сам. Здесь можно полюбоваться необычными домами, Ветряным холмом, который расположен на пересечении сильных ветров, и где была построена ветряная мельница. Туристов привлекает лазурное море Кодже, которое было признано Американской федерацией FDA одним из чистейших. Также гости города отправляются на отдых на близлежащие острова, к примеру, райский остров Вэдо, где располагается Ботанический сад.

Также туристы, выбравшие провинцию Кёнсан в качестве точки путешествия с мая по август этого года, смогут получить различные скидки или полезные подарки. Подробности акции можно узнать на официальных страницах Facebook или Вконтакте «Центра туризма Кореи».

 


 

Представительство Air Busan во Владивостоке:

тел. +7 423 240 7097, www.airbusan.com.

Елена КАРЕВА

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2019 год. 

Теги: туризм  Южная Корея  Кёнсан 


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