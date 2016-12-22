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"Город северного ветра"
Жителям и гостям Приморья представилась редкая возможность познакомиться с творчеством трех художников из Магадана: Александра Пилипенко, Александра МЯГКОВА и Владимира МЯГКОВА, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
- Череда событий последних лет неотвратимо подвигает музейщиков и художников разных регионов России к сотрудничеству. Не случайно Приморская государственная картинная галерея в 2015-м организовала персональную выставку Де Сон Ена (Сахалинская область), а в начале 2016-го наши зрители охотно знакомились с работами мастеров из Тольятти, - говорит куратор проекта, заведующая научным отделом ПГКГ, кандидат искусствоведения Наталья ЛЕВДАНСКАЯ. - Без сомнения, выставка «Город северного ветра» станет ярким событием лета 2016 года, обогатит эмоциональный и эстетический опыт зрителей, расширит рамки их представлений о современном искусстве Дальнего Востока России.
У уникальной выставки своя предыстория. В 2015 году генеральный директор магаданского издательства «Охотник» Павел ЖДАНОВ обратился к Приморской государственной картинной галерее с просьбой оказать содействие в создании альбома-каталога, посвященного творчеству живописца Александра Пилипенко. Работа над вступительной статьей потребовала поездки в Магадан, встреч не только с Пилипенко, но и с другими художниками. В декабре 2015 года альбом «Александр Пилипенко. Живопись. Графика» вышел в свет. Тогда же состоялась его презентация в рамках научно-практической конференции «Искусство Сибири и Дальнего Востока: наследие, современность, перспективы». Первый совместный художественный проект Магаданской области и Приморского края полноценно представил профессиональному сообществу и любителям искусства творчество талантливого колымского художника.
Александр Мягков окончил Дальневосточный государственный институт искусств в 1995-м (мастерская Ю. В. Собченко), во Владивостоке начинал творческую деятельность, его помнят ценители живописи приморской столицы. Таким образом, только Владимир Мягков по-настоящему впервые демонстрирует свое искусство на художественной сцене Владивостока.
Нужно отметить, что десант магаданских художников стал возможным благодаря спонсорам проекта: ОА «ЗРК «Павлик», АО «Магаданэлектросеть», ООО «Дальтехсервис» (Находка), ООО «Магдан - Транзит ДВ», мэрии г. Магадана.
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