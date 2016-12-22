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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:56 |
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Во Владивостоке Бизнес-Клуб "Диалоги" взялся за деловую стратегию
Бизнес-Клубу «Диалоги» в августе 2016 года исполняется 10 лет, как и у любой организации с богатой историей, вся его деятельность направлена на всестороннее развитие. Для этого каждый год в рамках заседаний проходит стратегическая сессия. Так, в прошлом году на сессии был поставлен вопрос о переводе деятельности клуба и его участников на качественно новый уровень. И сегодня о Бизнес-Клубе «Диалоги» говорят исключительно с приставкой «Дальневосточный», подчеркивая эксклюзивность проекта и его федеральный уровень.
Результатами стратегической сессии этого года стали новые идеи относительно форматов взаимодействия с внешней средой и альтернативные стратегии развития. Кроме этого, участники заседания сформировали план действий на ближайший год и банк находок, в котором есть очень интересные и креативные мысли, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
«Бизнес-Клуб «Диалоги» - это уникальный клуб, имеющий свои традиции. К таковым относится и ежегодное проведение выездных стратегических сессий, направленных на долгосрочный план развития клуба, - говорит Инесса БАБИЧ, председатель совета Бизнес-Клуба «Диалоги» для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР. - Задачи, которые мы традиционно ставим перед проведением подобных сессий, универсальны. Участники стратегических сессий Бизнес-Клуба благодаря модератору Ольге СТАЦЕНКО получили элементы технологий работы со стратегией бизнеса, используя которые собственники или руководители компаний смогут увеличить свой экономический результат или найти новые возможности в условиях меняющихся рынков».
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