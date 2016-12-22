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25 Июля 2016, 09:10 | Вкус жизни

Из Приморья призы телефестиваля "Человек и море" разлетелись по всей стране

Во Владивостоке с успехом прошел XII телефестиваль "Человек и море", ставший настоящим праздником морского кино в морском городе. Конкурсные фильмы транслировались в течение недели в телевизионном эфире на телеканале "Россия-24".

Также показы прошли в кинотеатре «Владивосток» и в Доме офицеров флота при полных залах. Затем фестивальная волна накрыла поселок рыбаков Преображение, а финальный аккорд прозвучал во Всероссийском детском центре «Океан», пишет журнал "Дальневосточный капитал".

Подведения итогов работы компетентного жюри, которое уже в третий раз возглавлял известный российский журналист Леонид МЛЕЧИН, с нетерпением ждали и участники, и гости фестиваля, собравшиеся на торжественной церемонии в зале кинотеатра «Владивосток».

В номинации «Морская история России» победу одержал документальный фильм «Крымский поход «полярных конвоев» (ГТРК «Санкт-Петербург»), рассказывающий о визите в Крым осенью 2015 года и встрече в Севастополе трех участников «полярных конвоев» из Великобритании, которые, несмотря на возражения и предостережения МИДа Англии, приехали в Россию, чтобы встретиться с российскими ветеранами и отдать дань уважения героям войны.

В номинации «Военно-морской флот Российской Федерации» победил документальный фильм «Александр Маринеско. Жизнь героя или обратная сторона медали» (г. Москва), отвечающий на вопрос о том, почему заслуги лучшего подводного аса Великой Отечественной войны были признаны только через 45 лет после ее окончания.

Телеочерк «Ледоколы. Они всегда возвращаются» (ГТРК «Владивосток») занял первое место в номинации «Люди моря». А телевизионный фильм «Навсегда останется в памяти» (г. Йошкар-Ола, ГТРК «Марий Эл») о мальчишках-юнгах из далекого городка Козмодемьянска, бережно хранящих лучшие традиции российских моряков, - в номинации «Наследники юнг».

В номинации «Чистое море» победил телерепортаж «Аврора против корюшки» (г. Санкт-Петербург, телекомпания «Мир»). В номинации «Открывая заново» - телеочерк «Голоса Териберки» (г. Мурманск, телеканал «ТВ-21»). А смелые и красивые «зимние серферы» из Владивостока принесли победу одноименной работе в номинации «Спорт» (ООО «Океан-Спорт»).

За «Лучшую репортерскую работу» награды удостоен телерепортаж «Осетровые. Кризис эволюции или битва за выживание» (г. Астрахань, ГТРК «Лотос»). За «Лучшую операторскую работу» - фильм «Алтын Талай (Золотое море)» (ГТРК «Горный Алтай»). А «Лучшей режиссерской работой» признан фильм «Промысел» (киностудия «Азия-фильм», г. Новосибирск).

Специальный диплом жюри фестиваля присужден циклу телевизионных программ «Морская» (ОТВ-Прим, г. Владивосток). Также специального приза фестиваля от организатора ГТРК «Владивосток» удостоен телерепортаж «Земля рыбаков» (г. Хабаровск, ГТРК «Дальневосточная») о необитаемом острове Чкалова, где почти восемьдесят лет назад совершил вынужденную посадку отважный советский летчик и который сейчас притягивает к себе только сильных людей - рыбаков со всей страны. А специальный диплом ГТРК «Владивосток» присужден телезарисовке «Яньбяньский корейский автономный округ - рай для перелетных птиц» (телевидение г. Хуньчуня, КНР).

Творческая группа Со Steal’ем (Высшая школа телевидения ВГУЭС) за работу «Аэроботы» получила из рук мэтров диплом за лучший дебют фестиваля. Специальный диплом жюри присужден телевизионному интервью «Адмирал. Геннадий Хватов» (ГТРК «Владивосток», автор - Светлана Дудик).

И, наконец, гран-при фестиваля «Человек и море - 2016» присужден документальному фильму «Район, закрытый для плавания», демонстрирующему уникальные кадры кинохроники и воспоминания офицеров, которые на кораблях Тихоокеанского флота принимали участие в становлении космической мощи страны.

Организаторы фестиваля выражают большую благодарность партнерам мероприятия. В частности, гостинице «Приморье», где уже не первый год останавливаются участники фестиваля из других регионов России и зарубежья и которая гарантирует каждому из них «море» внимания и комфорта. Угощал гостей в этот раз известный во Владивостоке фермерский ресторан «Огонек», открытая кухня которого представляет собой настоящий гастрономический театр, а сам он делает ставку на поддержку местных производителей, экологичность и ответственное потребление. А туристическая компания «Чемодан», организующая отдых в любом уголке мира, провела для участников форума морской документалистики увлекательные экскурсии по Владивостоку и острову Русскому, для того чтобы особая морская энергетика Владивостока вдохновила их на создание новых работ, раскрывающих всю палитру взаимоотношений Человека и Моря.  

Екатерина СЕРГЕЕВА.  Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2016 год. 

Теги: Человек и море  телефестиваль 


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