|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:55 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Тур на пасеку
Спрос диктует предложение, и в различных уголках Приморья начинают реализовываться проекты в сфере сельского туризма. Если для иностранных туристов в этом смысле предпочтителен пригород Владивостока и соседние районы (чтобы логистика не занимала много времени), то для соотечественников, уставших от каменных джунглей, - чем дальше, тем лучше.
Так, в 200 километрах от столицы Приморья, в Черниговском районе ждут тех, кто мечтает об уединенности, чистом воздухе и родниковой воде, прогулках босиком по траве и кому интересно узнать все о сборе меда и лично поучаствовать в его откачке, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
«Мы знакомим гостей с процессом разведения пчел, рассказываем об особенностях жизни этих насекомых, о лечебных свойствах меда и продукции пчеловодства, предлагаем попробовать себя в роли пасечника, отведать разных сортов меда и увезти с собой в подарок большую банку ароматного лакомства, - рассказывает директор ООО «Пчелка» Любовь ЛЯЛЬКИНА. - Как правило, сбор липового меда ведется с 5 по 25 июля, цветочного и гречишного - весь август. Техника безопасности строго соблюдается, туристы уезжают довольными».
В пригороде Владивостока иностранных туристов уже много лет принимает известная приморская предпринимательница Генриетта ЛАТУШКИНА. «Туристам из Азии, особенно японским, интересно все: и как устроен деревенский дом, и как растут овощи в огороде, и как ухаживать за фруктовым садом, и как организовано пространство курятника, и мы с удовольствием знакомим их с укладом деревенской жизни, - говорит Генриетта Николаевна. - А заканчивается все традиционным сытным обедом: борщом, мясом с картошкой, блинами и чаем на травах».
Надо сказать, что администрация Приморского края активно поддерживает предпринимателей, решающих заняться развитием агротуризма, как методологическими рекомендациями, так и субсидированием проектов малого бизнеса. Поддерживается это направление и краевой госпрограммой «Развитие туризма в Приморском крае в 2013-2020 гг», причем сразу тремя подпрограммами, касающимися развития туристско-рекреационного комплекса на территории края, повышения качества туристских услуг и продвижения турпродукта на российском и зарубежном рынках.
- Бизнес-Клуб "Диалоги": Существует ли универсальная модель взаимодействия науки и бизнеса?
- Приморье поддержит региональное кино
- Владивосток настойчиво перетягивает на себя одеяло одной из столиц мирового автомобильного спорта
- Сентябрь во Владивостоке начался с ВЭФ, а завершился МЭБК
- Проекты событийного туризма Приморья завоевали призовые места Russian Event Awards
- "Город северного ветра"
- "Лето на Русском": фестиваль с приморским колоритом
- Не только самолетом можно долететь
- Вавилово: туристический магнит
- Школьники - за экотуризм
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.