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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Нежный символ
Вот уже который год жителей и гостей Приморья собирают фестивали, посвященные этому редкому и удивительно красивому виду лотоса. В этом году его будут чествовать 12 августа, причем сразу в нескольких местах края - в поселке Славянка Хасанского района, селе Яковлевка, на острове Путятина и в историко-тематическом парке «Изумрудная долина» недалеко от Уссурийска.
По словам генерального директора парка «Изумрудная долина» Сергея ВАКУЛЕНКО, фестиваль «Цветущий лотос» проводится уже не первый год и стабильно привлекает большое число гостей. Это масштабный семейный праздник, включающий концерт заслуженных хореографических коллективов края, театрализованную постановку, конкурс рисунка, игровую программу по поиску сокровищ и даже чайную церемонию.
С этого года Фестиваль лотоса включен в календарь событийного туризма Приморского края, который разработан в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.» и активно продвигается сегодня на профильных туристических выставках, в том числе за рубежом. Дело в том, что в Китае, Корее, Таиланде и других странах лотос является очень почитаемым и символичным растением, и иностранным туристам будет любопытно ознакомиться с ритуалами и традициями праздника на российском Дальнем Востоке.
«Мы не ограничиваем своих туристов участием в фестивалях, и в сезон цветения лотоса включаем места, где можно им полюбоваться, практически во все наши маршруты, в том числе и на севере Приморья. Это завораживающее зрелище притягивает не только гостей края, но и приморцев, наблюдавших его не раз, и мы с радостью дарим им эту возможность вновь», - говорит директор компании «ФориТур Приморье» Людмила КОРНЮШИНА.
Татьяна Орлова. Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2016 год.
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