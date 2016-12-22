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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:59 |
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Шамора - лучший пляж региона
Признание экспертов еще раз подтверждает выбор жителей Дальнего Востока, которые уже давно присвоили Шаморе народный титул лучшего пляжа региона: каждый год понежиться на теплом песочке и искупаться в чистой воде бухты Лазурной приезжают хабаровчане и жители Амурской области, жители Якутии и Камчатки, Сибири и Забайкальского края. И если еще несколько лет назад условия пребывания на самом популярном пляже региона оставляли желать лучшего, то сегодня, благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае», здесь наведен порядок, и в результате на берегу появились новые комфортабельные базы отдыха, уютные кафе и рестораны, детские игровые зоны и водные развлечения.
«В последние несколько лет Шамора стала нашим любимым местом отдыха, причем в любое время года, - делится своими впечатлениями житель Владивостока Евгений МИХАЙЛОВ. - В выходные и праздничные дни мы с удовольствием приезжаем сюда семьями, арендуем беседку, жарим шашлыки, малыши играют на детских площадках, дети постарше катаются на роликах и самокатах - благо прогулочные дорожки позволяют это делать с комфортом».
Отмечают улучшенные условия для отдыха и гости приморской столицы. «На отдых в Приморье мы ездим ежегодно вот уже много лет подряд, - рассказывают свою историю супруги ЯКИМЕНКО из Хабаровска. - Раньше отдыхали в основном в палатках: домиков было не очень много и бронировать их нужно было заранее. Теперь выбор мест для отдыха очень сильно расширился: есть и суперкомфортабельные коттеджи для всей семьи, и маленькие домики экономкласса. То есть каждый найдет здесь предложение, подходящее ему по стоимости. Именно этот пляж мы очень любим за его оптимальное расположение: в хорошую погоду можно отдыхать на солнышке, купаться в чистом море, а в пасмурную не составляет труда добраться до центра Владивостока, погулять по городу, пройтись по развлекательным заведениям и магазинам. В этом году решили еще и съездить на экскурсию в развлекательную зону «Приморье» - она расположена не очень далеко от Шаморы».
Но не только отдыхающих привлекает один из лучших приморских пляжей. Привлекательно это место отдыха и для инвесторов. Так, один из резидентов Свободного порта Владивосток планирует построить здесь посадочные площадки в целях развития авиации. Эксперты уверены, что это даст мощный толчок дальнейшему развитию этого популярного места отдыха горожан и гостей приморской столицы.
Фото Сергея ОРЛОВА.
Екатерина СЕРГЕЕВА. Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2016 год.
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