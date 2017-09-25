|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 15 Октября, 10:49 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Байкеры Приморья о себе и своем увлечении
Максим ЗАХАРОВ, индивидуальный предприниматель:
- Мое увлечение мотоциклами началось с 1987 года, когда в России появились первые видеомагнитофоны, и я посмотрел фильм «Easy Rider». Только тогда, в свои 10 лет я понял, что мотоциклы бывают красивыми, а не только перемотанными проволокой рабочими лошадками, на которых дачники развозят удобрения и урожай. Именно в тот период я захотел мотоцикл, но своего первого железного друга приобрел только в 2003 году - это был Honda NV 1983 года класса чоппер.
Honda меня полностью устраивала, но в какой-то момент мне стало тесно: в Петропавловске-Камчатском и Елизове дорог мало, ездить особо некуда. Поэтому я поменял мотоцикл, сменив и класс на эндуро. С наслаждением помотался по вулканам и загородным трассам, но потом опять пересел на чоппер, осознав, что именно эти мотоциклы мне нравятся больше всего. Ну а поскольку Камчатка для этого класса оставалась по-прежнему тесной да и катание кругами по родному краю меня не вдохновляло, родилось мое новое хобби - путешествие на мотоцикле за пределами региона.
Впервые я отправился в такой тур в 2009 году. Доставив мотоцикл в Белгород, оттуда я пересек границу с Украиной, объездил ее с востока на запад и через Крым приехал в Москву. Поездка мне очень понравилась, и я понял, что снова повторю путешествие. Через два года я снова пересек Белоруссию и Украину, окончив маршрут в Санкт-Петербурге. В планах расширить границы своего путешествия и отправиться в тур на мотоцикле по Европе.
Во время путешествия мне нравятся не только новые места, но и люди, которых встречаю. Байкеры - это особый народ, они открыты к общению, легко знакомятся друг с другом и с удовольствием помогают. Конечно, попадаются лица, с которыми не хочется контактировать, но к счастью, их единицы. А в целом же это большой клуб по интересам, приверженца которого можно без труда найти в каждом городе и даже в другой стране. Поэтому я точно знаю, что в любой точке мира смогу найти друзей, с которыми будет приятно общаться и легко находить общий язык.
По возвращении в родной регион всегда с сожалением отмечаю, что отношения автолюбителей и байкеров на Камчатке очень сложные. Культура вождения у нас практически полностью отсутствует. Хотя какие-то положительные изменения в поведении автолюбителей уже намечаются: когда мотоцикл идет в тесном потоке, люди видят его в зеркала и уходят немного вправо, чтобы освободить дорогу. Но пока подобные жесты не так распространены. В то время как в Москве мотоциклистам уступают дорогу даже сотрудники ГИБДД.
Игорь ИЩЕНКО, руководитель мотошколы «КафеРейсер»:
- Мое увлечение началось с подарка дедушки - моторного велосипеда. Но первый настоящий мотоцикл появился значительно позже - это был «Иж Юпитер-5», который был очень похож на «Яву» - лучшую на тот момент технику, доступную советским парням. Неудивительно, что спустя некоторое время я потратил все накопления, чтобы купить именно ее. Никогда не забуду это пьянящее ощущение обладания сказочной мечтой мотоциклистов того времени.
Потом волею судьбы я на долгое время лишился возможности ездить на мотоциклах. Но годы шли, а увлечение в моей душе не гасло. Поэтому, когда финансовая ситуация в семье позволила приобрести мотоцикл, я с радостью это сделал. В моем гараже появился первый японский «зверь» Yamaha YZ. На этом кроссовом красавце я исколесил все окрестности, принимал участие в ралли-рейдах, но со временем пришло осознание, что гонять по лесу на двухколесной достаточно мощной технике довольно травматично. У меня постоянно были выбиты пальцы, вывихнуты плечи. Я тогда подумал, что нужно успокаиваться и купить транспортное средство, больше подходящее взрослому мужчине, - квадроцикл. Впрочем, четыре колеса не дарили того ощущения, которое получаешь от езды на мотоцикле. В классическом варианте двухколесный железный конь дарит чувство полета, особенно в поворотах. Мне однозначно этого не хватало, и в итоге я пересел на спортбайк, который наилучшим образом воплощал все мои ожидания. Именно на нем я установил свой личный рекорд скорости - 294 км/ч.
До недавнего времени в моих планах четко стояла задача - заниматься любимым делом. А что для меня может быть любимее мотоциклов? Пожалуй, только дети. Поэтому когда четыре года назад Виталий ВЕРКЕЕНКО предложил открыть мотошколу на «Примринге», я не стал отказываться. Теперь я обучаю людей безопасной езде, даю возможность попробовать свои силы и увлекаю потенциальных байкеров на путь двухколесного хобби. Теперь я точно знаю, что мне удалось совместить любимое дело и работу.
Александр ЮРТАЕВ, депутат думы Владивостока:
- Еще с детства меня очень сильно интересовала техника. Поэтому, когда у моего соседа-восьмиклассника появился велосипед, мы решили собрать с ним мотовелик. В то время можно было запросто выписать мотор и установить его хоть на велосипед, хоть на мотоцикл. Поэтому мы с удовольствием преобразовали двухколесную технику моего соседа: повесили бензобак, двигатель и долгое время наслаждались поездками по дворам Владивостока. Потом я пошел на каникулах работать в рыбный порт и на свою первую зарплату купил мопед «Рига-12». После этого я только покупал запчасти и самостоятельно собирал мотоциклы в гаражах - мне был очень интересен именно сам процесс сборки двухколесной техники.
Езда на мотоцикле дарит мне чувство равновесия: дает возможность выплеснуть экспрессию. Я убежден, что в машине это равновесие человек не почувствует никогда. К тому же во время движения на мотоцикле появляются какие-то интересные идеи, да и сам город смотрится совершенно иначе. На мотоцикле надо думать постоянно, нельзя уйти в «овердрайв», как на автомобиле, необходимо все время быть внимательным. К тому же железный конь всегда проверяет всадника на крепость: для управления таким транспортом нужна физическая сила. Все это, несомненно, закаляет и тело, и дух. Именно поэтому для меня такое времяпрепровождение открывает новые горизонты и в политике, и в жизни.
Двухколесный железный конь также автоматически позволяет познакомиться с разными людьми: я стараюсь избегать слова «байкеры», это сообщество мотоциклистов. Они иначе выстраивают отношения с людьми, это мужественные, крепкие духом ребята, в компании которых не задерживаются люди с кривой душой. На мой взгляд, у жителей Владивостока виды спорта, связанные с техникой, и увлечение мотоциклами и автомобилями в крови. И я твердо уверен, что чем больше в нашем городе будет появляться мотоциклистов, тем больше будет порядочных и честных людей, поскольку это увлечение несовместимо с плохими привычками. Не может владелец мотоцикла быть алкоголиком или наркоманом: езда на таком транспорте несовместима с подобными пристрастиями.
Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2017 год.
- Байкеры Приморья о себе и своем увлечении
- Владивостокская крепость открывает двери любителям истории
- Колыма зовет испытать удачу во Владивостоке
- Приморский край провел лето на Русском
- Во Владивостоке начался Дальневосточный фестиваль "Мариинский"
- Тихоокеанский туристский форум готовится принимать гостей
- Владивосток готовится к открытию дрифт-сезона
- Vladivostok Boat Show: зрелищность и красота
- Гостиничная инфраструктура Дальнего Востока устойчиво развивается
- Опрос "Дальневосточного капитала": Чего хотят женщины?
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.