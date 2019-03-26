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У Приморья на фармацевтическом рынке есть своя уникальная ниша
Стоит ли инвестировать свои деньги в производство лекарств, каковы перспективы у таких ка-питаловложений, и как получить на фармацевтическом рынке максимальную прибыль - эти вопросы обсудили члены «Международного Бизнес-Клуба «Диалоги». Участие в заседании, посвященном развитию фармацевтического рынка, приняли эксперты отрасли и потенциаль-ные инвесторы.
Экспертами 139-го заседания МБК «Диалоги» выступили: Екатерина ЕЛИСЕЕВА, главный вне-штатный клинический фармаколог ДФО, Валентин СТОНИК, академик, научный руководитель ТИБОХа ДВО РАН, Наталья НАЗАРЕНКО, президент Ассоциации «Фармацевтическое содруже-ство», Мария ХАСИНА, директор по медицинскому развитию сети медицинских лабораторий «ЮНИЛАБ» и Елена СЕРДЮК, генеральный директор ООО «ЙОТТА-Фарм».
Фармацевтика является одной из самых наукоемких, социально важных и высокорентабель-ных отраслей современной экономики, - отметила руководитель клуба, Инесса БАБИЧ. По ее словам, производство лекарств является отраслью с потенциалом сверхприбыли, в случае если компаниям удается разработать новый эффективный препарат. Как правило, для этого нужны большие инвестиции и время. Существуют и альтернативные пути, когда компании ведут вы-пуск уже существующих лекарств под своим брендом. На этом пути предпринимателей ждет высокая конкуренция. К примеру, ацетилсалициловая кислота, которая многим потребителям известна под брендовым названием «аспирин», имеет на рынке более 250 аналогов.
По словам участников заседания, очень сложно вступать в конкурентное взаимодействие, отвоевывая симпатии врачебного сообщества и пациентов на этом рынке. Эксперты сошлись во мнении, что для Приморья на фармацевтическом рынке наиболее удобной нишей является выращивание в промышленных масштабах таежных лекарственных растений и производство биологически активных добавок на основе уникальных морских гидробионтов.
Дмитрий КОЖЕВНИКОВ
Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2019 год.
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