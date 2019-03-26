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26 Марта 2019, 09:15 | Вкус жизни |

Любимое дело и хобби не позволяют "выгорать" в бизнесе

О том, как хобби и увлечения влияют на их бизнес, "Дальневосточному капиталу" рассказали руководители компаний

Предпринимательство - это талант, а талантливый человек талантлив во всем. В том числе и в хобби, позволяющем полноценно отдыхать, рождать орригинальные идеи и расширять круг общения.

Кристина МАРИЗА, соучредитель кофейни Bonjour (на верхнем фото):

«Мне кажется, что хобби для любого предпринимателя - такая же необходимая вещь, как финансы или управленческие навыки. Любимое дело позволяет не «выгорать» в бизнесе: оно вдохновляет, дает новые силы. Я не была в полноценном отпуске уже несколько лет, и меня спасает только хобби. Благодаря ему могу забыть про свою работу на несколько часов и получить эмоциональную разрядку.

У меня есть несколько хобби. Одно из них - беговые лыжи. К сожалению, каждый зимний день выбираться за город не получается, поэтому мой активный отдых - это грандиозная разрядка. Он позволяет снять напряжение не только одного дня или нескольких недель, но и целого года! Мне на всю жизнь запомнилась лыжная прогулка в Шмаковке. Ранним утром мы отправились с мужем в зимний сказочный лес. Шел снег, в тишине был слышен только шелест наших лыж и едва уловимый звон падающих снежинок. Мы проехали по трассе несколько раз, и за эту прогулку я сбросила весь груз и негатив, который копился несколько лет! У финиша нас встречало солнце. Именно такая разрядка дала мне возможность для нового старта и новых идей. И подобные ощущения я испытываю каждый раз, когда катаюсь на лыжах.

Беговым лыжам есть и более доступные альтернативы. Зимой - коньки, а летом - ролики. Такому отдыху удается уделять больше времени. Несмотря на то, что я не испытываю ощущения нового старта, есть чувство, что живу. Это значит, что я не погрязла в работе и семейной рутине, а делаю то, что нравится. В потоке ежедневных забот даже любимая работа может показаться скучной. А скорость и ощущение полета на коньках помогают эмоционально встряхнуться и снова вспомнить, что я занимаюсь любимым делом. Это важно, ведь каждый человек стремится выстроить свою жизнь вокруг того, что он любит.

Еще одно мое хобби - вязание. Меня увлекло это занятие потому, что можно быстро увидеть как замысел претворяется в реальность. Я прихожу в восторг, когда моя идея, которую нельзя было потрогать и показать другому человеку, всего через несколько часов превращается в теплую и реальную вещь. Которую, помимо всего прочего, еще и приятно дарить. Этот посыл - делиться теплом - меня настолько вдохновил, что сегодня я хочу открыть вязальное производство. Смущает только одно - когда мое хобби превратится в бизнес и перестанет приносить расслабление, придется найти новое увлечение».

Андрей СОКИРЯНСКИЙ, владелец компании Docs Medical Korea:

 


 

 

«Увлечение всей моей жизни - спорт в целом и гребля на «драконах» в частности. Попал я в этот вид спорта случайно. Товарищи пригласили в Китай поучаствовать в гонках. Команды на открытый турнир набирались среди всех желающих, и я, как человек спортивный, к тому же имеющий немалый опыт гребли на ялах, решил попробовать. Подумал, если весло в воде чувствую, смогу подхватить технику, а дальше - дело выносливости и физической подготовки. Главный результат тех гонок в Китае - я увлекся.

В этом виде спорта есть несколько положительных моментов. Во-первых, ты можешь во время соревнований прибиться к команде. Всегда кого-то не хватает, и новый участник придется к месту. Во-вторых, можно грести в любом возрасте. Гребля на драконах стала мировым трендом в 80-е годы, и спортсменам, которые начинали развивать этот вид спорта, было по 25-30 лет. Сегодня этим людям уже за 50. Несмотря на то, что полноценно конкурировать с молодыми сложно, они этот спорт не бросают. Поэтому даже на открытых мировых первенствах сегодня есть категория 50+, на пороге 60+ и даже 70+. Так что гребля открыта всем возрастам. Да и сам по себе это отличный вид спорта - ты всегда на свежем воздухе, на воде, тренируешь выносливость и физическую силу. Это не дает застаиваться и очень бодрит. К тому же активность - это особая разрядка для организма. Любой физиолог посоветует после восьми часов работы в офисе обязательно час-полтора провести за физическим трудом.

Еще мне очень нравится в гребле командный дух. Умение работать синхронно - важный навык для команды, а в данном виде спорта этот навык имеет решающее значение. Можно собрать 10-20 крепких ребят, но, если они не смогут грести в унисон, лодка не пойдет. А можно посадить в лодку девушек, которые два года тренировались в одном и том же составе, знают друг друга как себя. И они будут грести настолько синхронно и слаженно, что легко обойдут самых крепких мужиков.

Умение работать в коллективе требуется в командных видах спорта, без этого навыка сложно добиться результатов и в бизнесе. И там, и там успех зависит от слаженности в работе, чувства локтя и знания, на кого и в чем можно положиться. Еще один важный навык, к которому приучает гребля - это нацеленность на результат. Любой вид спорта, в том числе и физкультура, имеет цель. И если ты тренируешься, надо пытаться добиваться чего-то: в спорте - это победы на соревнованиях, в физкультуре - ежедневные победы над собой. То же самое и в бизнесе. Мы ежедневно занимаемся текущими задачами, которые со стороны выглядят рутиной. Но у любого бизнесмена, как и у спортсмена, есть свои высоты, к которым он стремится. И командный дух коллектива помогает их достигать».

 

Дмитрий АНДРЕЕВ, директор Якутской дирекции по развитию бизнеса, филиал «Дальневосточный» Газпромбанк:

 


 

 

«Я уже несколько лет занимаюсь триатлоном. Данный вид спорта представляет собой мультиспортивное состязание, которое состоит из последовательного прохождения трех этапов: плавания, велогонки и бега. Триатлон входит в олимпийскую программу и завоевал международную любовь спортсменов. Самый популярный вид состязаний - Ironman, в котором я неоднократно участвовал. В прошлом году прошел три официальных старта Ironman 70.3 - то есть преодолел половину длинной дистанции. Это плавание на 1,8 км, велогонка 90 км и полумарафон 21 км. Все этапы гонки я прошел примерно за пять часов 30 минут. В итоге я был отобран в своей возрастной категории 35-39 лет на Чемпионат мира Ironman 70.3, который пройдет в сентябре в Ницце.

Справка «Дальневосточного Капитала»: Ironman - серия соревнований по триатлону, проводимая Всемирной корпорацией триатлона. Каждая отдельная гонка серии состоит из трех этапов, проводимых в следующем порядке без перерывов: заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде по шоссе на 180,25 км и марафонский забег на 42,195 км. Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. Гонки Ironman проходят на протяжении всего года в различных точках земного шара. В каждой из них разыгрывается определенное количество мест, дающих право участвовать в Чемпионате мира, в котором участники борются за звание чемпиона мира Ironman.

Подготовиться к такому старту сможет далеко не каждый. Даже если спортсмен умеет хорошо плавать, ездить на велосипеде и бегать, он не пройдет дистанцию без серьезной подготовки. Тренировки могут занимать от нескольких месяцев до нескольких лет и должны проходить каждый день. Без такой работы спортсмен может просто не дойти до финиша. Именно поэтому триатлон - это не бег, плавание или езда на велосипеде, а в первую очередь - самодисциплина. У меня есть план ежедневных тренировок, который расписан до конца года. Составление такого плана - это особый навык, не менее важный, чем физическая подготовка и выносливость. Тренировки должны быть составлены таким образом, чтобы времени и энергии хватало не только на усиленные нагрузки и отдых, а также на работу и семью.

На практике это выглядит как ежедневная борьба с самим собой. Например, нужно заставить себя ложиться спать в девять-десять часов вечера для того, чтобы отдохнувшим проснуться в пять утра, успеть плотно позавтракать, и уже в 6.30 начинать первую тренировку. Один пропущенный день может сломать план на целый месяц. Усиление нагрузки рассчитано на три недели, в то время как четвертая предназначена для восстановления и снижения объемов работы. Затем цикл повторяется.

Такой уровень самоорганизации помогает не только в спорте, но и в работе. Я ценю свое время и умею его планировать, поэтому легко расставляю приоритеты в решении задач. Также тренировки с утра помогают настроиться на рабочий ритм, а вечером - разгрузиться эмоционально. Могу сказать, что без физических нагрузок уже не могу работать нормально. К тому же спорт помогает познакомиться с предпринимателями и руководителями организаций со всего мира. За последние несколько лет на соревнованиях я пообщался со многими представителями бизнеса. И эти контакты в дальнейшем переросли в рабочие связи». 

Наталья КОМИССАРОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2019 год. 

 

Теги: Владивосток  предпринимательство  хобби 


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