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"Танцуют все" и даже дети
Один из самых ярких музыкально-танцевальных проектов «Танцуют все. Дети» скоро стартует в Приморье. Несколько этапов кастинга, десятки участников, строгое, но справедливое жюри и финал, который призван стать феерией танца, вокала и актерского мастерства. В канун международного Дня защиты детей проект завершится музыкальным спектаклем «Волшебный остров» на сцене Fesco Hall во Владивостоке.
Традиционно организатором шоу стала студия «ARTE». В интервью ДВ-Капиталу ее руководитель Николай ГУМЕНЮК рассказал о том, кто попадет на «Волшебный остров», почему танцы «круче» спорта, и зачем они нужны детям, а также - как проект с социальной направленностью может стать коммерчески успешным шоу.
- Расскажите, как родилась идея проекта «Танцуют все. Дети»?
- Все началось в 2010 году с работы в качестве хореографов-постановщиков на проекте «STAR DANCE». Собственно, еще тогда нам удалось воплотить идею направления «любитель-профессионал», где последними стали известные, медийные во Владивостоке и крае, персоны. Над таким форматом мы работали впервые, и надо сказать, что он имел большой успех. После этого и родилась студия «ARTE» - у нас появилась площадка для воплощения всех наших замыслов и идей. И если наш первый проект был больше в тематике «Танцев со звездами», то последующий, в 2015, стал отрежиссированной постановкой - к парам добавились еще и коллективы. А само действо стало своего рода спектаклем. Дальше мы его развивали, меняя формат. Через год эта история вылилась в детский проект - «Танцуют все. Дети».
- Чем заняты его участники?
- Посредством кастинга мы отобрали талантливых детей со всего края. Кастинг стартовал 16 марта и завершился 30-го. Под руководством профессиональной команды педагогов прошедшие его дети обучаются в различных направлениях - от танцев до постановки сценической речи. Они становятся участниками киносъемок, учатся говорить на камеру, петь, декламировать стихи, и многое другое. До самой премьеры спектакля - 31 мая - их ждет комплексная подготовка, репетиции и тренировки.
- Дети, пришедшие на кастинг, - какие они?
- Вообще кастинг был интересен концентрацией талантливых детей. В том смысле, что в них есть энтузиазм, настойчивость и, наверное, присущая только детям непосредственность. Они искренние. «Я просто хочу танцевать, петь, играть - мне это нравится» - это самый популярный ответ на вопрос: Почему вы пришли на кастинг? Преподаватели отбирали участников сразу в нескольких категориях: вокал, хореография, актерское мастерство. Кастинг состоял из трех этапов - непосредственно выступление, затем задание от жюри исполнить какой-либо элемент или импровизацию, и третий этап - собеседование с родителями. Ну, и затем - подготовка к главному шоу. Конечно же, мы планируем, что наши дети продолжат свое творческое развитие и примут участие в других наших проектах.
- Какие требования вы предъявляли к участникам кастинга?
- Ребенок должен слышать музыку и уметь импровизировать. По крайней мере, не бояться это делать. Он должен быть творчески раскрепощен. Мы отдавали приоритет наличию вокальных, хореографических и актерских навыков - три момента, которые имели значение для жюри. Возраст детей - от 6 до 14 лет, уровень подготовки - абсолютно разный у всех, на самом деле. У кого-то за плечами есть профессиональная школа, у кого-то нет. Кто-то пришел на кастинг самостоятельно, кого-то пришлось рассматривать, и выезжать отдельно. Я имею в виду особенных детей…
- Что за особенные дети?
- Дети из интернатов и детских домов. В предыдущих постановках у нас принимал участие мальчик, инвалид-колясочник одного из домов-интернатов Владивостока, и девочка с проблемами слуха. В этом году мы решили не отходить от привлечения в постановку и таких детей. Одним из наших партнеров стало Общероссийское движение «Матери России». Они помогают нам и содействуют в отборе детей из многодетных и малообеспеченных семей. На кастинг их пришло более 30 человек - самые талантливые попали в проект.
- Что из себя представляет основная кульминация проекта «Танцуют все. Дети»?
- Кульминация - это итоговое шоу - спектакль, концерт, мюзикл на большой сцене. Мы готовы к качественному шоу. Его сюжет оригинален. Мы не берем какие-то готовые решения. Нам интересно не повторяться и каждый раз раскрывать какую-то новую тематику - от сказочной до злободневной, а иногда - несущей и остро-социальный характер. В этом году это будет история по мотивам Питера Пена, но нисколько не привязанная к одноименному произведению. Это не классика и не адаптация. В нашей постановке примут участие порядка 35 участников кастинга, приглашенные коллективы и звезды в том или ином жанре. У нас не будет не задействованных детей - каждый сможет себя реализовать. Наш проект продолжится серией благотворительных концертов по краю. Мюзикл «Волшебный остров» имеет дальнейшее развитие, в том числе - гастроли в странах АТР. Так, несколько наших предыдущих постановок пользуются популярностью в Китае.
- Николай, а зачем вообще детей нужно отдавать в танцы?
Потому что занятия танцами включают в себя спорт, искусство, взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Они формируют координацию и дисциплину, благотворно влияют на общение детей друг с другом. Учат работать в команде, что, в свою очередь, формирует чувство ответственности, как перед собой, так и перед своими товарищами. Все это танцы формировали в моем детстве. Что касается спорта - осанка, физическая выносливость, здоровье в целом - на все это танцы влияют. Танцы - это, пожалуй, один из самых малотравматичных видов спорта. Поэтому заниматься ими еще и безопасно.
- А если родителям кажется, что у их ребенка нет расположенности к танцам, стоит ли все равно развивать эти навыки?
- Не стоит сразу ставить крест на способностях ребенка. Один преподаватель может не найти подход к ребенку, другой - найти. В части умения, все зависит от возраста. Не всегда ребенок может себя понять: не получается у него из-за того, что он в принципе не способен, или потому что недостаточно тренируется. Но вообще, тело практически каждого человека ритмично, и людей не музыкальных, которым медведь и на ухо, и на ноги наступил, не бывает. Научить с нуля можно, но прогресс обучения, в силу способностей, может быть, конечно, разный. Пять-шесть лет - возраст, с которого нормально начинать заниматься танцами. Причем не важно, какого направления - народными, классическими или спортивно-бальными.
- Существует мнение, что танцы - это больше для девочек?
- Это устойчивый стереотип, тиражируемый в СМИ. Мол, танцы - это не для парней. Ну, мы как-то росли, занимались танцами, и параллельно - борьбой, восточными единоборствами. Это гармонично укладывается одно с другим. Танцы - не однобокий вид спорта. И есть дети, которые занимаются шахматами, танцами и дзюдо. Я не считаю, что танцы - это для девочек. Существует масса примеров: известные на весь мир артисты балета, народных ансамблей. Так что это - навязанная история. Неактуальное клише. Физические нагрузки в танцах не уступают, а иногда превосходят многие силовые виды спорта. Танцор испытывает те же ритмы, те же нагрузки.
- Вы говорили о работе с особенными детьми. В чем состоят основные отличия при обучении именно таких детей?
- Прежде всего, в коммуникации таких детей с другими детьми. Второй момент - в их адаптации к окружающему миру. Например, дети из детских домов могут быть обеспечены материально, но они не могут самостоятельно пакетик чая заварить, потому что за них это делают другие - опекуны или попечительские организации. Мне кажется, что помимо внимания таким детям нужно давать возможность самостоятельного развития. Чем больше они будут уметь делать без посторонней помощи, тем проще им будет идти по жизни в дальнейшем. То, что эти дети должны находиться в обществе, не быть от него оторванными - однозначно. Другой вопрос в том, что координация с органами опеки, их транспортировка и весь бюрократический процесс, он порой навязан какими-то непонятными правилами, призванными их уберечь. Иногда складывается ощущение, что уберечь от других детей.
- «Танцуют все. Дети» - это ведь не только про творческое сотрудничество, но и про коммерческое партнерство. Расскажите об этом подробно?
- Наши партнеры - крупнейшие компании Приморского края. Помимо какой-то социальной мотивации их участие имеет и оборотную, выгодную для них сторону. Коммерческая составляющая нашего проекта - это те выгоды, которые наши партнеры могут получить от рекламных услуг в рамках него. Опыт показывает, что такое сотрудничество является эффективным для обеих сторон. Ведущие СМИ региона являются нашими информационными партнерами. Медиахолдинги, телеканалы, радиостанции, журналы, которые активно продвигают и показывают наш проект на своих площадках. Естественно, все наши остальные партнеры попадают в это информационное поле. А различные съемки могут проходить в локациях наших партнеров, как, например, мы это делаем с 2015 года с комплексом отдыха “Маяк”. Таким образом мы подчеркиваем бренд компании, всячески выделяем его. Но, самым интересным фактом является то, что мы создаем образ компании через отдельные велком-зоны на наших мероприятиях. Так мы знакомим зрителя с продуктом или услугой компании, которые станут узнаваемыми для внушительного сегмента людей и целых семей, увлекающихся танцами, здоровым образом жизни, спортом. Если компании нужно представить какую-то новую услугу или продукт, то это отличная возможность - о них узнают тысячи людей. Конечно, все это попадает в наши фотоотчеты, итоговое видео о мероприятии, новости наших информационных партнеров. Для наших будущих партнеров сотрудничество в рамках проекта «Танцуют все. Дети» - это замечательная возможность привлечь дополнительную аудиторию потенциальных покупателей, познакомить со своими предложениями. Для нас - отличная возможность сделать мероприятие еще красочней, интереснее и масштабнее.
Андрей Горюнов
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