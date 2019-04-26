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"Человек и море" в поиске талантов
Во Владивосток стали поступать заявки от авторов документальных фильмов для участия в Пятнадцатом международном фестивале телевизионных программ и морской документалистики «Человек и море - 2019». В этом году он состоится с 14 по 16 июня.
Первым свою работу на фестиваль заявил режиссер Александр Зарчиков. Его фильм называется «Homing. Инстинкт возвращения» (производство : Студия Творческое объединение Сахалинских кинематографистов). Остров Сахалин. Два героя фильма, отец и сын, ищут место, где нерестится лосось. Мальчик вместе с отцом знакомится с настоящей жизнью людей, привязанных к месту обитания рыбы. Каждая новая встреча отправляет их дальше и дальше, туда, где еще сохранились дикие места, и где можно увидеть нерест удивительного лосося.
Из Эстонии во Владивосток для участия в фестивале пришел фильм «От буксира до «Адмирала» ( производство : студия AB Media, режиссер - Олег Беседин). Это - история о последнем действующем российском морском пароходе, построенном в СССР на верфи Петрозавод. С 1956 года он участвовал в испытаниях более двухсот судов. Чего только не было в истории парохода: в разных странах он был почетным гостем на морских праздниках, его пытались захватить в Гамбурге, «нарушал» водное пространство Швеции. До сих пор «Адмирал» совершает выходы в море с пассажирами, используя свою родную паровую машину.
«Арктика. Рискованная экспедиция» - документальный фильм режиссера Федора Калугина (производство: ООО «Док-Фильм»). Легендарное судно «Академик Мстислав Келдыш» направляется к Северному полюсу. Уникальное оборудование для подводных съемок теперь будет использоваться для научно-исследовательской работы. Команда ученых из России ищет ответы на тревожные вопросы - пострадает ли наша планета от глобального потепления и стремительного таяния льда в Арктике? В арктических водах экипаж столкнется со многими препятствиями - от поломок оборудования до встречи с медведями, но ничто не остановит ученых на пути к невероятным открытиям.
«Земля людей» (Киностудия им. Горького) - это масштабный документальный фильм, цель которого - заново открыть Курилы для России. Показать уникальную территорию наших Курильских островов, с их неповторимым человеческим и природным богатством. Сразу после выхода в свет эта работа режиссера Дмитрия Семибратова собирает полные кинозалы в разных городах России, где совершенно по-новому открывает стране неповторимый мир Курильских островов и их старожилов.
Готовится оформление заявок и на цикл работ, которые для фестиваля этого года готовят журналисты ГТРК «Владивосток». Это и документальный фильм, тоже - о курильчанах, и репортажи-расследования о самых проблемных сферах в отношениях «человек и море» в Приморском крае, и телевизионные передачи о людях моря.
Для участия в конкурсной программе фестиваля «Человек и море - 2019» принимаются телевизионные программы, информационные сюжеты телевизионные и документальные фильмы, созданные после 1 января 2017 года.
Заявки для участия в телефестивале «Человек и море - 2019» принимаются до 27 мая 2019 г.
Положение - регламент телефестиваля «Человек и море - 2019» и форма заявки размещены на сайте.
Адрес для отправки заявок : festival2019.festival@yandex.ru
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