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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 08 Сентября, 20:04 |
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Профессиональный дрифт - это большая ответственность
Дрифтинг - один из самых зрелищных видов автоспорта, и его история в России началась с Дальнего Востока. Увлечение управляемыми заносами на максимально возможной скорости перекочевало в регион от соседа - законодателя дрифта - Японии. Сегодня одним из крупнейших соревнований по дрифтингу в ДФО является РДС.
- Дрифт-карьера многих профессиональных пилотов Дальнего Востока обычно начинается с остывшего увлечения другими видами автоспорта. Евгений, ваш случай не стал исключением?
- Действительно, перед стартом дрифт-карьеры я пробовал себя в других видах автоспорта. С самого детства у меня была любовь к технике, особенно к четырехколесному транспорту. С возрастом я узнавал о видах автомобильного спорта, и о том, какие соревнования проходят в Хабаровске. На тот момент столица Дальнего Востока могла похвастаться двумя видами: трековые гонки и авторалли. Именно они первоначально завлекли меня в автоспорт. На мой взгляд, для пилота и штурмана авторалли - наиболее насыщенный вид соревнований, более эмоциональный и захватывающий.
Но есть одна проблема: такие мероприятия привлекают небольшое количество зрителей, поскольку участки трассы протяженные, а болельщики могут стоять только на одном повороте. Все это происходит в лесу, фанатов авторалли кусают комары, отсутствуют многие удобства. Поэтому в данном виде автоспорта не шла речь о работе с партнерами или спонсорами, и ралли изжили себя в Хабаровском крае. Сегодня они понемногу начинают возрождаться, но на смену этому виду спорта уже пришел дрифт, завоевавший сердца многих фанатов. И мое сердце тоже осталось с этим видом автоспорта, ведь, помимо духа соперничества и больших скоростей, здесь присутствуют красивые спортивные машины, которые мне всегда нравились.
- Что изменилось в вашем увлечении автоспортом с момента, как вы стали профессионально заниматься дрифтом?
- Появилось больше ответственности. Для того, чтобы получить гоночную лицензию, необходимы не только права и общепринятая для гражданских водителей медкомиссия. Профессиональный пилот проходит дополнительную медкомиссию, досконально знает не только ПДД, но и правила соревнований, готовит свой автомобиль по всем канонам безопасности и покупает специальную форму. Невозможно приехать на соревнования в шортах, майках и сланцах и с ходу отправиться покорять сердца болельщиков. Ответственность распространяется и за пределы трека - при движении на дорогах общего пользования профессиональный пилот соблюдает все правила дорожного движения. За нарушения ему выпишут не только административный штраф, но и могут лишить гоночной лицензии на длительный срок.
Когда у пилота появляется команда, то у него становится еще больше ответственности - не только за себя, но и за каждого члена этой команды. По своему опыту могу сказать, что стал более тщательно готовиться к соревнованиям, анализировать ошибки. Сегодня, с ННК DRIFT TEAM, я больше нацелен на результат, дрифт стал полноценной работой. Помимо пилотов - меня и Валерии МАКОВОЗОВОЙ из Владивостока - в команде есть механики, споттеры, менеджер, который расставляет палатки в технопарке, ведет тайминг. Мы все - как семья. И я очень благодарен компании ННК за предоставленную возможность почувствовать себя частью большой и сильной команды.
- Если дрифт стал для вас полноценной работой, означает ли это, что вы зарабатываете на соревнованиях?
- На автогонках я не зарабатываю, но это не говорит о том, что спонсорская поддержка нашей команды мала. Сколько бы средств нам ни выделяли, я бы ни копейки не тратил на себя и свою «зарплату», а развивал команду и усовершенствовал автомобили. А это - бесконечный процесс, вложения в машину могут достигать цифр с огромным количеством нулей. Помимо подготовки автомобиля, есть расходы на тренировки. Не знаю, зарабатывают ли другие пилоты РДС, но у меня такой подход: любая материальная поддержка уходит на достижение более высоких результатов в соревнованиях.
- Многие пилоты воспринимают каникулы РДС не как повод для отдыха, а как период усиленных тренировок. Вы тоже относитесь к таким спортсменам?
- На самом деле, тренировки - это очень больная для меня тема. Ведь по факту в Хабаровске нет тренировочной базы, на которой можно было бы оттачивать свое мастерство управляемого заноса. Хочется отметить также, что любое изменение автомобиля требует тестового заезда, а поскольку в Хабаровске такой заезд негде произвести, появляются неожиданности на соревнованиях. Поэтому я стараюсь делать все для того, чтобы чаще попадать на специализированный трек.
Недавно я вернулся из Владивостока, где провел почти три недели на «Примринге», усиленно тренируясь и настраивая автомобиль. И сейчас, на каникулах, я понимаю, что мне нужны тренировки: хочется сесть за руль гоночного дрифт-кара и пустить его в занос. Планирую не прекращать тренировки и зимой, а в следующем сезоне рассматриваю вариант с переездом в город Артем, чтобы все лето провести на треке «Примринга», совершенствуя свои навыки и машину.
- Вопреки распространенному мнению о том, что пилоты выбирают королеву дрифт-гонок Nissan Silvia, вы выступаете на Toyota Supra. Чем был обусловлен выбор автомобиля, и как часто вы меняете спортивные машины?
- Безусловно, я принимаю во внимание общественное мнение, но при выборе автомобиля последнее слово оставляю за собой. Toyota Supra мне запала в душу очень давно. Проходя компьютерную игру в детстве, я влюбился в эту красавицу японского производства и дал себе слово, что обязательно куплю ее, когда вырасту. Как вырос, слово сдержал, и когда начал участвовать в соревнованиях, ни капли не сомневался, на каком автомобиле буду выступать. И я не собираюсь продавать свою Supra еще очень долго. Может, буду показывать своим внукам уже ретро-автомобиль и рассказывать, как я выступал на нем в дрифт-соревнованиях.
За пределами дрифт-площадки
- Профессиональные пилоты автоспорта, выезжая за границы трековой площадки на гражданских автомобилях, автоматически становятся участниками движения на дорогах общего пользования. Как меняет автоспортивный опыт взгляд на дорожную обстановку?
- Когда я пошел в автоспорт, у меня была цель получить умения и навыки вождения, которые могут пригодится в обычной жизни. И это не касается скоростной езды, а затрагивает вопросы безопасности. Автоспортивный опыт позволяет легко читать дорожную ситуацию, лучше контролировать машину. А любые неожиданные маневры других водителей я отрабатывал хладнокровно, без выброса адреналина и паники.
До участия в автогонках мне были присущи молодежные качества - желание показать себя, превысить скорость. Но автоспорт утолил жажду скорости на дорогах общего пользования. На «гражданских» машинах я езжу, не превышая скорости, в рамках правил дорожного движения. И при этом чувствую себя свободно, осознавая, что ни один агрессивный водитель не сможет меня спровоцировать на скоростной заезд. Ведь если это непрофессиональный гонщик, он не сможет соперничать со мной по уровню водительских навыков. А с профессионалом я могу выяснить кто круче на треке специально отведенных площадок за рулем спортивной машины.
- А какой автомобиль вы выбрали для повседневного вождения?
- На данный момент я владею Mitsubishi Pajero Evolution, который меня полностью устраивает - это смесь гоночного автомобиля и внедорожника. К своим «гражданским» автомобилям я отношусь так же трепетно, как к гоночным. Всегда меняю вовремя масло, выбираю правильное топливо компании «ННК», которое идеально подходит и дрифт-карам, и обычным машинам. Я пристально слежу за своими автомобилями, и даже если ничего не ломается, два раза в год делаю диагностику, чтобы отследить изношенные детали и заменить их. Ведь любой недосмотр со стороны водителя или механика может отразиться на безопасности, а я должен быть полностью уверен в своем транспорте.
- Разделяют ли вашу любовь к спортивным машинам и управляемым заносам близкие люди?
- Друзья и близкие поддерживают меня, приходят на соревнования, живо интересуются дрифтом. Многие уточняют технические аспекты подготовки автомобиля, нюансы тренировок. Некоторые знакомые спрашивают совета в гражданской езде - как лучше проехать по тому или иному покрытию, как научиться совершать маневры и не бояться. И я с радостью выступаю в роли автотренера, этакого инструктора по безопасному вождению в городе и пригороде.
Фото автора.
Наталья КОМИССАРОВА.
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