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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 08 Сентября, 20:04 |
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"Путь российского угля" можно проследить в Находке
Выставка открылась в Доме молодежи в приморском городе Находке, жители и гости города могут посетить ее до 5 сентября включительно.
Кадры, сделанные фотохудожниками в разных регионах России, рассказывают о добыче и транспортировке угля, о природе страны. Шахтеры, специализированная техника и оборудование, транспортировка по железной дороге - все этапы пути российского угля нашли отражение в работах мастеров фотографии. Отметим, что уголь - самый перевозимый по российским железным дорогам груз.
На тематической экспозиции «Путь российского угля» присутствовал Сергей ГАРМАШ, который высоко оценил уровень фотовыставки. Участие народного артиста России не случайно. Сергей Леонидович много знает о труде горняков, спускался в угольные шахты во время съемок фильма «Последний забой». В честь двух профессиональных праздников, Дня железнодорожника и Дня шахтера, артист попросил журналистов передать самые теплые слова поздравлений людям этих профессий.
До Находки выставка была представлена в десятках городов страны. Организатором выступили Администрация Находкинского городского округа и Фестиваль «Первозданная Россия».
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