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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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03 Февраля 2012, 00:38 | Часовой пояс
Новая дорога сблизит Владивосток и Хабаровск
Дирекция строительства дорог (ДСД) «Дальний Восток» в рамках реализации Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» начинает строительство участка федеральной автомобильной дороги «Уссури» Хабаровск – Владивосток в обход города Бикина Хабаровского края, сообщает федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ.
Новая дорога протяженностью 10,805 км будет соответствовать нормативам II технической категории. Интенсивность движения по трассе «Уссури» очень высока. Объездная магистраль города с населением около 20 тысяч человек повысит безопасность участников дорожного движения, улучшит экологическую обстановку в городе, сократит время в пути между Хабаровском и Владивостоком. Завершить строительство объекта планируется в 2013 году.
«Дальневосточный капитал».
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