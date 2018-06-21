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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Государство продолжит субсидировать авиаперелеты дальневосточникам
«Все, что касается транспортной инфраструктуры – автомобильных и железных дорог, портов, авиасообщения, – наш несомненный приоритет в обустройстве Дальнего Востока и Сибири. Нам надо эффективно интегрировать эти территории в национальные и глобальные транспортные потоки. Это значит – создать новые возможности для экономического роста, для привлечения инвестиций, для повышения качества жизни», – подчеркнул Владимир Путин.
Глава правительства напомнил, что с 2009 года действует программа субсидий на авиаперелеты из дальневосточных регионов в европейскую часть страны. «За три года льготой на приобретение авиабилетов по половинной цене воспользовались 850 тыс. жителей Дальнего Востока. Кроме того, существенно была расширена география маршрутов. Если в программу первоначально было включено 18 маршрутов, то сегодня их уже 30. Другими словами – программа доказала свою востребованность и эффективность», – напомнил премьер.
Он подтвердил, что программа субсидирования авиамаршрутов будет развиваться и в будущем: «В 2012 году на программу льготных авиаперелётов из федерального бюджета мы выделяем 2,5 млрд рублей в год. Аналогичные объемы зарезервированы на 2013 и 2014 годы».
Кроме того, глава правительства дал поручение расширить перечень льготных авиамаршрутов и снизить для женщин возраст, позволяющий приобретать льготные авиабилеты, с 60 до 55 лет.
«Дальневосточный капитал».
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