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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Рейсы в Южно-Сахалинск начала выполнять авиакомпания "Якутия"
- Долетели чудесно, всё хорошо. Салон удобный, замечательное обслуживание, – делится впечатлениями, спускаясь с трапа, Валентина Шендрик.
За штурвалом самолёта 26-летний Владимир Ремпель. В должности командира воздушного судна он уже год летает, столько же был вторым пилотом. Лётчику знакомы многие аэропорты, расположенные за Уралом.
- Теперь в географию полётов добавился и Южно-Сахалинск. Здесь происходит смена экипажа, в Токио полетит уже другой состав. А мы отправимся отдыхать, – рассказывает Владимир Ремпель. - Отличный самолёт. В салоне 93 места, пассажиров обслуживают три бортпроводника.
Борт носит имя Романа Дмитриева – в честь одного из ярких борцов-вольников. В 1972-ом он победил на Олимпийских играх в Мюнхене, шесть раз становился чемпионом СССР.
- В парке авиакомпании самолёты Boeing, Bombardier. Два ближнемагистральных борта Sukhoi Superjet - замечательные машины, отлично себя показали. Рассматривается возможность приобретения в лизинг ещё двух, подчеркнул директор по наземному обслуживанию авиакомпании «Якутия» Владислав Галущенко. - Хочу поблагодарить правительство Сахалинской области и администрацию аэропорта за всестороннюю помощь в организации этого рейса.
- Авиакомпания пришла к нам впервые на регулярной основе. Её руководство приняло решение о работе на новом направлении в начале этого года. Все четыре месяца длилась подготовительная работа. Постарались подобрать удобное время. Рейс Якутск – Хабаровск – Южно-Сахалинск – Токио и полёт в обратном направлении выполняется в течение одного дня, по воскресеньям, – сообщил генеральный директор аэропорта «Южно-Сахалинск» Никита Полонский.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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