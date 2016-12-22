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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке принимает заявки от работодателей в режиме онлайн
В дополнение к новому Интернет сервису Агентство проведет с мая по июль этого года в разных субъектах ДФО серию встреч с работодателями, чтобы представить свои возможности и детально обсудить аспекты сотрудничества, предлагая решения под определенные задачи работодателей.
Валентин Тимаков, генеральный директор Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, прокомментировал запуск нового сервиса: «Мы предлагаем работодателям Дальнего Востока новую форму поддержки в решении вопросов, связанных с привлечением трудовых ресурсов и закреплением людей на новом месте. Мы постоянно взаимодействуем с работодателями региона и получаем от них запросы по востребованным услугам, Агентство готово предоставить им ряд решений на безвозмездной основе. По существу, наши услуги для работодателей представляют собой меру государственной поддержки. Кроме того, в июле мы запускаем портал "Работа на Дальнем Востоке", на котором компании региона смогут самостоятельно осуществлять поиск кандидатов на свои вакансии. Мы видим спрос на работу, как со стороны жителей Дальнего Востока, так и других регионов Российской Федерации: ежедневно Агентство получает до 40 обращений от кандидатов из разных регионов нашей страны, желающих переехать на Дальний Восток».
Агентство предлагает общедоступные услуги, которые предоставляются для всех компаний на основании их заявок, а также услуги, предоставление которых требует заключение дополнительного соглашения с работодателем.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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