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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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С 1 октября 2016 года свой гектар смогут получить дальневосточники на всей территории ДФО
Таким образом, законопроект, разработанный Минвостокразвития, прошел все процедуры согласования и утверждения. Закон вступит в силу 1 июня 2016 года.
«В настоящее время завершается опытная эксплуатация федеральной информационной системы НаДальнийВосток.РФ для предоставления гражданам земельных участков», – отмечает Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Он напомнил, что «дальневосточные гектары» будут выделяться постепенно. «С 1 июня участки будут доступны в отдельных муниципальных образованиях дальневосточных регионов», - уточнил он. Среди них:
- Ханкайский район (Приморский край);
- Амурский район (Хабаровский край);
- Октябрьский район (Еврейская автономная область);
- Архаринский район (Амурская область);
- Нерюнгринский район (Республика Саха (Якутия);
- Ольский район (Магаданская область);
- Усть-Большерецкий район (Камчатский край);
- Тымовский район (Сахалинская область);
- Анадырский район (Чукотский автономный округ).
С 1 октября 2016 года свой гектар смогут получить дальневосточники на всей территории ДФО, а с 1 февраля 2017 года такую возможность получат все граждане России.
Напомним, согласно проведенному ВЦИОМ опросу, 61 процент жителей ДФО одобряют принятие этого закона.
По мнению Александра Галушки, закон предполагает максимальную свободу самореализации граждан - в том числе, молодежи. Для этого предложена принципиально новая модель предоставления земельных участков. "Гражданин может сам выбрать участок и осуществлять в его рамках любую деятельность, разрешенную российским законодательством. Это настоящий шанс для активных молодых людей. Мы готовы поощрять любую полезную инициативу по использованию земли", – считает министр.
Получить «дальневосточный гектар» в безвозмездное пользование смогут только граждане Российской Федерации. Земельный участок предоставляется в пользование сроком на пять лет, по истечении которых гражданин может оформить его в аренду или собственность.
Ранее был объявлен всероссийский конкурс идей и проектов по использованию земельных участков земли на Дальнем Востоке площадью до 1 гектара. Подать заявку можно на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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