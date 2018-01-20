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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 08 Февраля, 18:37 |
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Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой 2 часа 19 минут из-за бесхозного предмета
8 февраля 2018 года в 02:42 по московскому времени на станции Эльбан Дальневосточной железной дороги был задержан пассажирский поезд № 351 сообщением Советская Гавань – Владивосток. Причиной послужило обнаружение сотрудником ведомственной охраны подозрительного предмета на подножке одного из вагонов во время посадки пассажиров.
Два хвостовых вагона были оперативно отцеплены от состава и отведены на безопасное расстояние. Пассажиры поезда переведены в передние вагоны. Проверка, проведенная в установленном порядке, показала, что предмет не представляет опасности.
Основное движение по станции не прерывалось.
В 5:20 поезд отправился по маршруту. Задержка составила 2 часа 19 минут. Предпринимаются меры для ввода поезда в график, однако возможны изменения времени прибытия и отправления поезда по станциям в пути следования. Просим пассажиров и встречающих уточнять данную информацию в справочных бюро либо у дежурных железнодорожных вокзалов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
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