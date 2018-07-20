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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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09 Апреля 2012, 21:21 | Часовой пояс
Ишаев: На Дальнем Востоке возможны землетрясения магнитудой семь, восемь баллов и более
Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ в конце марта обратился к председателю правительства страны Владимиру ПУТИНУ с просьбой увеличить финансирование строительства и ремонта домов в сейсмических районах Дальнего Востока, сообщает пресс-служба полпредства.
Полпред озвучил эту просьбу во время совещания, посвященного вопросам реализации федеральной программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2014 годы», которое в режиме видеоконференцсвязи премьер-министр провел в ситуационном центре Правительства РФ.
«По прогнозам, на Дальнем Востоке возможны землетрясения магнитудой семь, восемь баллов и более, особенно на юге Камчатки, постоянно трясет Сахалин. Программа же секвестрирована на 8 млрд и еще недофинансирована на 2 млрд. Если мы освоим всю программу, то от намеченного выполним всего 12%», – приводит слова Ишаева пресс-служба.
«Дальневосточный капитал».
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