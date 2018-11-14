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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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09 Сентября 2011, 21:48 | Часовой пояс
Космодром "Восточный" на старте
Первый запуск с космодрома «Восточный» в Амурской области предполагается осуществить в 2015 году. На его строительство выделят около 250 млрд рублей.
По мере того как будет формироваться облик новой ракеты, начнет строиться стартовая площадка, будут определяться поля падения. Об этом рассказал глава Роскосмоса Владимир ПОПОВКИН в интервью газете «Коммерсант». В настоящее время все пилотируемые старты проходят с площадки номер один космодрома Байконур, который Россия до 2050 года арендует у Казахстана.
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