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09 Декабря 2012, 21:20 | Часовой пояс

Президент РФ на все готов, лишь бы сдвинуть вопрос развития Дальнего Востока с зависшей точки

На заседании Президиума Государственного совета, состоявшегося в Ново-Огарево 29 ноября, были расставлены некоторые точки над i относительного будущего Дальнего Востока и Забайкалья. Но перемены наступят не завтра.

Рабочая группа, сформированная из представителей федеральных ведомств, региональных властей, экспертов подготовила список льгот и преференций, которые необходимо предоставить региональным предприятиям и жителям региона. Он получился внушительный. Еще бы, проблем накопилось множество, а решать их нужно безотлагательно и быстро. Иначе все попытки развивать Дальний Восток «по мере возможности» будут бессмысленны - инерция негативных тенденций слишком сильна. «Латанием дыр» тут не поможешь, говорят эксперты, и предупреждают, что отказ государства от затрат на регион сегодня в ряде случаев приведет к тому, что завтра придется платить многократно больше.

Похоже, эта мысль обретает черты государственной политики в отношении региона. Немного длинновата цитата президента РФ Владимира ПУТИНА, но в ней суть: «Хочу особо подчеркнуть: мы не имеем права рассматривать дальневосточные регионы как исключительно сырьевые. Нужно обеспечить их современное, сбалансированное развитие, и в целом нужны новые, более эффективные подходы к реализации наших программ, к вопросам планирования и управления. Нужно избавиться от ситуации, когда решение проблем идет недопустимо медленно, когда выделяемые немалые финансовые и материальные ресурсы размываются, а утвержденные планы зачастую так и остаются на бумаге».

Бумага терпит

Если проследить динамику «бумажной» работы, то раздражение президента понять можно. В 2006 году прошло заседание Совета безопасности по развитию Дальнего Востока, в 2009 году появилась Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, на пороге 2013 год, а общего понимания того, что и как все-таки с макрорегионом делать, так и нет. Вслед за Стратегией должна была появиться Программа развития Дальнего Востока и Байкальского региона - уже как инструмент, как инструкция по применению: необходимо сделать следующие шаги, так построить ряды и объединить усилия, в такие-то сроки пройти такое-то расстояние и т.д. Каждый участник процесса - власть, бизнес, общество - должен понимать общее направление движения и поддерживать заданный ритм.

Рабочая группа проанализировала «бумажную» работу министерств и ведомств, причастных к подготовке Плана реализации стратегии, Программы развития, и пришла к выводу: напряженная бумажная работа не носит сущностный характер. И идеология комплексного развития территории в ней не просматривается.

И хотя до последнего времени ответственным за вопросы развития Дальнего Востока был Минрегион, виноватым в том, что такая программа до сих пор не появилась, назначено пока еще без году неделю (образовано в мае этого года) существующее Министерство по развитию Дальнего Востока. Оно же в первом квартале следующего года этот краеугольный документ регионального развития должно выдать на гора. «Программа должна быть, и мы ее рассчитываем в первом квартале, как вы сказали, доработать (какие-то наработки были, но они недостаточны) и внести ее в правительство на утверждение, - заверил президента Министр развития Дальнего Востока - полпред президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ. - Но мы хотели бы поставить вопрос о том, что эта программа должна быть управляющей. Те программы, которые существуют, они разрозненные, нецелевые. Вроде бы денег приходит много, а эффекта нет».

Но нужна не только Программа развития. На госсовете вновь говорили о необходимости принятия специального закона «О развитии Дальнего Востока». Эту идею от имени рабочей группы озвучил губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО. Зампредседателя Совета Федерации Вячеслав ШТЫРОВ развил эту тему. По его мнению, этот закон должен конкретно закреплять особые условия работы и жизни в регионе. Нужно ввести налоговые льготы и преференции, упростить процедуру принятия решений по строительству объектов, созданию особых экономических зон, в конце концов, определиться с тем, что такое государственно-частное партнерство и как государство будет рассчитываться с бизнесом за созданную им инфраструктуру и т. д.

Корпорация Дальний Восток

Похоже, помимо Министерства по развитию и Фонда развития на Дальнем Востоке может появиться еще одно управленческое новообразование - Корпорация развития. «Нам предстоит создать систему управления, которая бы точно соответствовала целям ускоренного подъема восточных территорий России», - заявил президент уже во вступительном слове. Дискуссионная тема о создании Корпорации развития востока России, запущенная нынешним министром обороны Сергеем ШОЙГУ, получила новое развитие.

«Министерство создано, это вы приняли решение, но, как и у госкорпорации, у него есть сторонники, есть не сторонники. Но мы все равно работаем здесь достаточно активно», - аккуратно обошел тему Виктор Ишаев. При этом Вячеслав Штыров высказался категорично: «Мы предлагаем принять еще третий закон, который будет связан именно с организационными решениями: мы считаем, что необходимо создавать государственную корпорацию. Конечно, не в том виде, как Сергей Кужугетович Шойгу предлагал. Он фактически повторил «Дальстрой» НКВД в 30-е годы. А на самом деле сегодня есть для него работа: освоение зоны БАМа и так далее». При этом Вячеслав Анатольевич подчеркнул: «Корпорация в дополнение к министерству и под контролем министерства. Потому что министерство как орган государственной власти и управления не может вступать в непосредственные юридически обязывающие отношения со многими своими партнерами. Это должна сделать корпорация, например, государственно-частное партнерство в зоне БАМа и так далее».

В качестве источников финансирования для Корпорации зампред Совфеда предложил 10 или 15 лет направлять в специальный фонд налоговые поступления в федеральный бюджет, которые будут идти от дальневосточников, сверх объема, зафиксированного на 1 января 2014 года.

Как известно, первоначально идею создания Госкорпорации по развитию ДВ активно поддерживал Внешэкономбанк, она должна была лечь в основу закона о Дальнем Востоке, проект которого еще нынешней весной вовсю разрабатывался в недрах Министерства регионального развития, но потом как-то стал неактуальным. Именно в силу того, что вопрос создания Корпорации был снят с повестки дня..

Положительный сигнал получил на Президиуме Госсовета и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, капитал которого только этой осенью был увеличен до 15 млрд рублей. Владимир Путин пообещал Фонду 100 млрд. Похоже глава государства на все готов, лишь бы сдвинуть вопрос развития региона с зависшей точки.

Лариса ЛАРИНА, "Дальневосточный капитал".

«Можно подумать». От Президиума Госсовета

Владимир ПУТИН, президент РФ:

- Принять Программу развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

- Вернуться к идее создания Государственной корпорации по развитию Дальнего Востока

- Установить нулевую ставку федеральной части налога на прибыль в первые 10 лет работы вновь создаваемых производств (объем инвестиций не менее 500 млн руб.).

- Проработать вопрос об освобождении от НДПИ по твёрдым полезным ископаемым.

- Региональные власти могли бы предоставлять нулевую ставку по налогу на прибыль.

- Капитализировать Фонд развития ДВ и Байкальского региона до 100 млрд руб.

- Проанализировать выполнение лицензионных соглашений.

- Принять программу лицензирования крупных месторождений нераспределенного фонда.

- В разы увеличить долю обрабатывающих, высокотехнологичных отраслей.

- Развивать ипотечные программы, безвозмездно выделять землю для строительства малоэтажного жилья.

Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Амурской области :

- Сформировать для Дальнего Востока и Забайкалья особые условия с льготным налогообложением и специальным таможенным режимом.

- Оперативно разработать закон о развитии Дальнего Востока.

- Сделать особый акцент на необходимости создания инфраструктурного каркаса развития.

- Тариф для Дальнего Востока должен быть не выше среднероссийского.

- Создать механизм функционирования рынка геологических открытий.

- Оставлять часть налоговых платежей, подлежащих зачислению в федеральный бюджет, в бюджетах дальневосточных субъектов.

- Направлять к зачислению в бюджеты субъектов всю сумму прирощенных таможенных платежей к уровню 2011-2012 годов

- Разработать упрощенный порядок предоставления земельных участков, обеспеченных инфраструктурой, под строительство социального жилья и жилья эконом-класса.

- Разработать порядок льготного ипотечного кредитования.

- Предоставить субъектам ДВиЗ право выдавать образовательные кредиты за счет средств федерального бюджета.

Виктор ИШАЕВ, министр по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель президента РФ в ДФО:

- Федеральных инвестиций должно быть не менее 100 млрд руб. в год.

- Снизить налоговую нагрузку.

- Обеспечить субсидирование из федерального бюджета предприятиям и населению затрат на энергетические и транспортные тарифы до достижения ими среднероссийского уровня.

- Необходимы комплексная модернизация и развитие энергетики.

- Необходимы особые условия для особых экономических зон.

- Необходимо провести сплошную ревизию производственных мощностей старой промышленной зоны.

- С оборонного комплекса списать долги, которые они накопили до 2008 года.

- Вновь создаваемые предприятия, которые будут выпускать высокотехнологическую продукцию, должны получить льготное кредитование.

- Нужно сократить сроки регистрации и открытия предприятий, снизить административные барьеры.

- Нужны меры по закреплению населения.

- Повышение доходов населения.

Вячеслав ШТЫРОВ, заместитель председателя Совета Федерации:

- Все предприятия Дальнего Востока освободить от налога на прибыль.

- Дифференцировать НДПИ.

- Разработать модель государственно-частного партнерства на принципах компенсации создания частниками инфраструктуры за счет налоговых отложенных платежей.

- Упростить все организационные процедуры, создать такую систему для строительства, какая была во Владивостоке.

- Усреднить сетевой тариф на всю РФ.

- Вернуться к закону о гарантиях и компенсациях для дальневосточников и северян.

- Принять закон о создании государственной корпорации.

Николай ДУДОВ, губернатор Магаданской области:

- Принять закон о вольном приносе драгоценных металлов.

- Упростить процедуру разработки техногенных россыпей.

Из стенограммы заседания президиума Госсовета www.kremlin.ru

 

 

Теги: Владимир Путин  Виктор Ишаев  Николай Дудов  экономика  Олег Кожемяко  Вячеслав Штыров  политика 


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