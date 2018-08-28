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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 07 Сентября, 09:50 |
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Танкер-газовоз впервые идет по Севморпути
Танкер построен на ледовый класс Arc 4 (по классификации Российского морского регистра судоходства), дедвейтом - 84 682 тонны, имеет длину 288 м и ширину 44 м. На основании «Правил плавания по трассам Северного морского пути 1991 г.» Росморречфлот выдал судну OB RIVER разрешение на проход по трассам Северного морского пути. Проводка в ледовых условиях осуществляется атомными ледоколами под российским флагом «50 лет Победы», «Вайгач» и «Россия».
В порту погрузки Хаммерфест на борт OB RIVER поднялась рабочая группа по проведению научно-исследовательской работы по изучению особенностей ледовой проводки судна в период интенсивного льдообразования в арктических морях.
В настоящее время атомные ледоколы «Вайгач» и «Россия» продолжают проводку судна OB RIVER в Восточно-Сибирском море, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта.
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