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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 20:10 |
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Ключевые кадровые перемены-2011 Дальнего Востока
Депутаты Законодательного собрания Приморья пятого созыва, избранные 4 декабря, на первом заседании выбрали председателем регионального парламента бывшего вице-губернатора края Евгения ОВЕЧКИНА. За его кандидатуру проголосовали 30 из 39 присутствовавших депутатов.
19 декабря состоялось заседание первой сессии Законодательного собрания Камчатского края, на котором путем тайного голосования депутаты избрали председателя краевого парламента. Им стал Валерий РАЕНКО, ранее занимавший пост заместителя председателя. Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН в ходе сессии сообщил, что принял решение назначить своим представителем в Совете Федерации РФ теперь уже бывшего председателя Заксобрания Бориса НЕВЗОРОВА.
Депутаты Законодательного собрания шестого созыва Амурской области на установочном заседании избрали председателем регионального парламента лидера регионального отделения «Единой России» Николая САВЕЛЬЕВА. Представителем в Совете Федерации избран председатель совета директоров компании «Петропавловск» Павел МАСЛОВСКИЙ.
Распоряжением губернатора Сахалинской области Дмитрий БРАТЫНЕНКО назначен на должность заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства региона.
«Дальневосточный капитал».
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