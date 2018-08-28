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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 06 Сентября, 15:53 |
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Опрос "Дальневосточного капитала": Главные события и достижения 2013 года по версии губернаторов ДФО
Экономике региона нанесен многомиллиардный ущерб. Особенно пострадали Амурская и Еврейская автономная области, Хабаровский край - около 175 тысяч наших земляков, 235 населенных пунктов, почти 13 тысяч домов. Были размыты тысячи километров дорог. Все это с конца лета и определяло текущие задачи региональных властей. Помочь людям, вернуть дееспособность транспортным артерия, подготовить населенные пункты к зиме. Обычными заботы прошедшей осени никак не назовешь.
Конечно, 2013-й отметился и яркими позитивными событиями - о них в нашем сегодняшнем интервью с губернаторами региона. Начало добычи газа на Киринском месторождении проекта «Сахалин-3», развитие нефтегазовой отрасли в Якутии, переговоры с Китаем о 25-летнем контракте на поставку российской нефти, споры регионов о праве размещения заводов по производству СПГ, прогресс в реализации проекта Восточного нефтехимического комплекса в Находке, первые соглашения о начале разведочных работ по проектам «Магадан 1» и «Магадан 2» - все это обещает дальнейшее наращивание доли углеводородной отрасли в экономике Дальнего Востока. Экспортно ориентированной - по своей сути.
В эту тему год внес и новый акцент. Сменившееся в первые дни осени руководство Минвостокразвития, поддержанное новым полпредом президента РФ в ДФО Юрием ТРУТНЕВЫМ, разрабатывает новую модель развития региона - выход на рынки АТР с продукцией, имеющей высокую степень переработки. Для этого планируется создание в регионе зон опережающего развития, с определенным набором льгот для инвесторов и созданием стимулов для региональной власти вкладываться в инфраструктуру. Об этом президент РФ подробно остановился в Послании Федеральному Собранию.
Будем надеяться, что новая экономическая политика в регионе не сметет под сукно принятую в апреле 2013 года Госпрограмму развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, где есть представление ключевых задач, без решения которых регион вряд ли может рассчитывать на развитие, - это энергетика, транспорт, с акцентом на модернизацию Трассиба и БАМ. В которой есть понимание того, что нужно сделать для закрепления на Востоке России населения. Для ее реализации в полном объеме нет только достаточного количества денег. Может быть, это и стало причиной «смены курса»?
Тем не менее есть надежда, что крупномасштабные инвестиции, которые в последние годы помогли вытянуть экономику региона (строительство ВСТО, газопроводов, подготовка к саммиту АТЭС и др.), не иссякнут, создавая новые точки роста. Такой мощной строительной площадкой для Амурской области стал космодром «Восточный», к Тихому океану проложит путь «Сила Сибири», берега Лены в районе Якутска и Амура в ЕАО соединят мосты. Рядом с этим получат развитие инвестиционные проекты частных компаний. Ведь Дальний Восток, как сказал президент РФ, «национальный приоритет на весь XXI век».
Итоги года «Дальневосточный капитал» подвел с руководителями субъектов Федерации Дальневосточного федерального округа. Вопрос «ДК» звучал так:
Уходящий, 2013, год был непростым для всех территорий Дальнего Востока: реформа Минвостокразвития, наводнение, выборы глав регионов, смена полномочного представителя президента РФ в ДФО и т.д. – все это требовало от губернаторов постоянной вовлеченности. Что, на Ваш взгляд, можно считать главными достижениями 2013 года для Вашего региона, Вас лично? Что волновало больше всего?
Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Амурской области:
- Самый главный вопрос 2013 года - это, конечно, ликвидация последствий наводнения. В конце прошлого года мы в большей степени закончили выплаты единовременной денежной помощи и решили вопросы выдачи денежных средств по капремонту, приобретению жилья на вторичном рынке. Эти задачи в том году были самыми актуальными - у нас примерно 148 тысяч пострадавших. Это значительное количество.
Достаточно сильный удар нанесла стихия по сельскому хозяйству. Потеряли больше половины сои, а люди брали под урожай кредиты, имеют серьезные обязательства по заработной плате. Также на половину сократились объемы зерновых. Пострадало животноводство - порядка 6 тысяч голов пришлось вырезать из-за эпидемиологических заболеваний. Сельское хозяйство пережило страшный удар по всем направлениям: значительно упали удои молока, наши заводы процентов на 50-60% работают в сравнении с 2012 годом. Молока не хватает. Практически не выпускаем масло.
Президент РФ, осмотрев масштабы стихии, провел встречу с амурскими фермерами и дал указание об их поддержке. Это и пролонгация кредитов, и выделение средств Росагролизингом на компенсацию 50% лизинговых платежей, Минсельхоз по указанию главы государства разработал для наших аграриев очень серьезные меры поддержки.
2014 год в сельском хозяйстве также обещает быть непростым, но мы планируем восстановить 80% объемов 2012 года. Мы сейчас будем брать такие проекты, которые позволят видеть экономически достижимые результаты по увеличению поголовья, строительству семеноводческих заводов, теплиц и т.д. Будем поддерживать молочное направление, чтобы компенсировать те потери, которые произошли в личных и коллективных хозяйствах.
Мы продолжаем работать над созданием агропромышленного кластера. Конечно, как только началось наводнение, многие инвесторы просто ушли. А вот японцы, например, которые в прошлом году впервые засеяли у нас 500 га гречки, приехали после наводнения со специалистами, посчитали, что такое наводнение бывает один раз в 120 лет, и продолжили сотрудничество. И это радует.
Большие задачи у нас на 2014 год и по другим направлениям. Планируем начать строительство моста через Зею. Продолжатся работы на Благовещенской ТЭЦ, Нижнебурейской ГЭС. Переходим сейчас и к более серьезным проектам в области логистики, в которых планируем сотрудничать с китайскими инвесторами. Это строительство логистических терминалов, мостовых переходов, канатной дороги. Все это расширит возможности для бизнеса и развития туризма.
Продолжается разработка проекта нефтеперерабатывающего завода. Нам выделили денежные средства порядка 750 млн рублей на 2,5 года на геологическое изучение недр. Предварительные данные показали, что очень хорошие перспективы по нефтяным месторождениям.
Но самая главная задача на 2014 год - это максимально ликвидировать последствия наводнения. Нам нужно восстановить все дороги, построить порядка 70 разрушенных и подмытых мостов, построить жилье, восстановить сельское хозяйство. Я уверен, что мы с этими задачами справимся. Поздравляю всех вас с Новым годом! Пусть он будет для нашего региона созидательным и успешным, личного благополучия каждому дальневосточнику!
Александр ВИННИКОВ, губернатор Еврейской автономной области:
- Крупномасштабное наводнение 2013 года стало серьезным испытанием для дальневосточников, но мы смогли выстоять, объединиться и помочь попавшим в беду людям. Работы выполнено очень много. И в новом году мы продолжим помогать всем, кто пострадал от наводнения, потерял жилье, покой и привычный уклад жизни. В нашей области продолжается восстановление разрушенных объектов инфраструктуры, люди получат новые дома, квартиры, которые вернут им надежду на лучшую жизнь. Главным в этой чрезвычайной ситуации стала огромная поддержка, оказанная государством и жителями страны пострадавшему населению.
Конечно, эта большая беда, когда значительная часть территории области оказалась под водой, отразилась и на наших итоговых показателях развития. Серьезно пострадало сельскохозяйственное производство, несколько ниже по сравнению с 2012 годом ожидается индекс промышленного производства. Но, например, валовой региональный продукт, по предварительным данным за год, может вырасти более чем на 3%. Растут показатели добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, увеличиваются денежные доходы населения, в том числе и на фоне выполнения майских указов президента РФ 2012 года. Стабильно в нашей области работает строительный комплекс, наращивающий объемы сдаваемого жилья, то есть определенные успехи и обнадеживающие тенденции есть. Добавлю, что на территории Еврейской автономной области сейчас реализуется несколько инвестиционных проектов, от которых реальных результатов мы ожидаем уже в 2014 году. В целом показатели развития субъекта Федерации в прошедшем году - примерно в тех же значениях, что и общероссийские.
Мы, как и другие дальневосточные субъекты Федерации, поддержали новую концепцию развития Дальнего Востока, предложенную полпредом Юрием ТРУТНЕВЫМ, Министерством по развитию Дальнего Востока, внесли свои конкретные предложения. На мой взгляд, примечательно, что государственная политика на востоке страны обретает все большую определенность: мы чувствуем заинтересованность и президента, и федерального правительства в ускоренном развитии дальневосточных территорий. Для скорейшей интеграции в мировое экономическое пространство перед дальневосточными регионами поставлена задача - создать условия для производства конкурентоспособных товаров. Выполнив ее, а также ряд других, мы сможем решить и проблему сохранения народонаселения. И это важно, потому что многие дальневосточники, укоренившиеся здесь и полюбившие эту землю, хотят ощущать себя нужными, жить спокойно и комфортно. Желая остановить процессы миграции населения с Дальнего Востока, мы стремимся к созданию хороших условий для закрепления кадров, развития производства, социальной инфраструктуры. Многое получается, но многое еще предстоит сделать в этом году, в следующем и дальше. Все это можно назвать и планами, и пожеланиями. А еще всем вам здоровья, счастья и успехов. С Новым годом вас, земляки!
Владимир ИЛЮХИН, губернатор Камчатского края:
- Говорить об итогах года будем, когда Росстат предоставит точные цифры. Очевидно, что они будут разными - были и достижения, и падения. Не все намеченное удалось реализовать, но многое, за что я бился, удалось сдвинуть с мертвой точки.
В человеческом плане для меня очень значимо, что мы запускаем проект строительства краевой больницы - важнейший для полуострова. Мы вкладываемся в эту стройку краевым бюджетом, а это очень значительные средства. Уже в феврале начнутся торги по строительству, а через три года мы планируем открыть самое современное лечебное учреждение на Дальнем Востоке. Кроме этого, уже в этом году должно начаться строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Милькове, проект которого прошел государственную экспертизу.
Радует, что у меня появились соратники среди глав муниципалитетов. И если раньше мы просто работали, то сейчас я вижу, как у них горят глаза, появился вкус к работе, они увидели, что реально действует программа благоустройства, а это значит, что они могут на своих территориях поправить заборы, отремонтировать дороги и т.д.
А еще мне кажется, что в 2013 году мы с бизнесом стали партнерами. Если до недавнего времени бизнес все время жаловался на административные барьеры, то сейчас с началом работы дорожных карт, над созданием которых мы трудились совместно с Агентством стратегических инициатив, наши отношения с бизнесом сильно изменились. И в первую очередь потому, что власть сегодня не меньше заинтересована в развитии предпринимательства, чем сам бизнес.
Больше всего радости мне, как руководителю территории, доставляет введение в строй не только новых производств, но детских учреждений. Это имеет большое значение для всех живущих на Камчатке, потому что именно такие события возвращают веру в будущее. Когда в Аянке мы сдавали детский сад, надо было видеть глаза ребятишек, которые ходили по коридорам! В эти минуты понимаешь, что ради этого стоит жить и работать.
Есть, конечно, и еще не решенные проблемы. Волнует, например, что до сих пор есть «лазейки» в законодательстве, которые позволяют псевдородовым общинам коренных малочисленных народов Севера заявлять большие объемы вылова биоресурсов. И эти заявки сегодня уже угрожают всему рыбопромышленному сектору - более 150 тысяч тонн белорыбицы и краба на следующий год! Я давно пытаюсь привлечь внимание различных ведомств к этой проблеме. Сейчас этим вопросом активно занялись на федеральном уровне. В Минрегионе РФ создана рабочая группа, которая разрабатывает необходимые механизмы по выходу из сложившейся ситуации. Наводя порядок с такими псевдородовыми общинами, нам необходимо соблюсти баланс и не нарушить права тех, кто действительно ведет традиционный образ жизни. Ведь в этом вопросе есть очень тонкая грань. Кто живет традиционным образом жизни - достоин уважения и всяческой помощи.
Поддерживаем мы и инициативу Камчатской епархии о строительстве 20 храмов во всех районных центрах полуострова. Первый храмовый комплекс был сдан в селе Никольском на острове Беринга, завершается возведение храма в Палане. Очень хотелось, чтобы у нас был Морской собор в Петропавловске-Камчатском. Я приложу все усилия, чтобы он был построен. Мы это сделаем - в память о людях, которые Камчатку осваивали, которые погибли, работая здесь в море. Морской собор на Камчатке должен быть, и он обязательно будет.
Мои самые сердечные пожелания добра и мира всем дальневосточникам в наступившем году!
Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губернатор Магаданской области:
- В 2013 году Магаданская область переживала разные события. Наши земляки радовались проведению Эстафеты Олимпийского огня. Гордились нашими горняками, которые уже в октябре превысили годовой план по добыче драгметаллов. Переживали за колымчан, чьи дома оказались в зоне затопления из-за паводков в августе этого года. С надеждой и оптимизмом участвовали в праздничных мероприятиях, посвященных 60-летию со дня образования Магаданской области. Демонстрировали солидарность и проявляли гражданскую ответственность во время выборов главы региона.
Мне лично очень приятно, что в итоге более 73% от числа избирателей поставили галочку в бюллетене напротив моей фамилии. Я благодарен им за доверие и сознаю ответственность, связанную с этим. Отмечу, что те планы, которые были озвучены в период предвыборной кампании, безусловно, будут реализованы.
На это нацелены и наши ближайшие планы. Например, областная целевая программа «Содействие муниципальным образованиям в оптимизации системы расселения в 2013-2018 годах». Она призвана остановить отток населения из региона и качественно улучшить жизнь людей.
Мы определили для себя 28 неперспективных поселений, которые надо будет закрывать, потому что они фактически не функционируют. Главное - там негде работать. Мы предоставляем возможность колымчанам выехать в те населенные пункты, где более комфортно жить, где есть условия для работы, отдыха, развития.
Еще одна региональная программа «Кадры Магаданской области на 2013-2020 годы» призвана привести систему образования в соответствие с нуждами рынка труда региона, чтобы готовить выпускников по нужным сегодня и завтра специальностям, для которых есть высокооплачиваемые рабочие места. Это тоже наш вклад в решение демографической проблемы.
В Магаданской области начали воплощаться в жизнь проекты, в реальность которых никто не верил еще несколько лет назад. Строятся горные предприятия на месторождениях Яно-Колымской золоторудной провинции Наталка и Павлик. Начаты сейсморазведочные работы на месторождениях нефти и газа на примагаданском шельфе. Первую электроэнергию выдала Усть-Среднеканская ГЭС. К региону проявляют интерес серьезные инвесторы. Причем в отличие от прошлых лет интерес этот связан не просто с добычей полезных ископаемых, но и с созданием новых производств - например завода по получению жидкого водорода.
Огромные перемены за последние годы произошли в системе здравоохранения. Они коснулись как строительства новых медицинских учреждений, так и модернизации уже существующих. Появились новые спортивные объекты, развивается образование, социальная сфера.
Очень важно, что есть четкая государственная позиция в отношении Дальнего Востока, она высказана в госпрограмме - регион будет развиваться. Это не сырьевой придаток, а значительная, важная часть страны.
Это станет реальностью, когда здесь будет возможность получать достойную заработную плату, а для жизни людей даже в самых отдаленных поселках будут созданы комфортные условия. В целом, Дальний Восток и Магаданская область имеют все необходимое, чтобы позволить активным амбициозным людям реализовать себя в профессиональной сфере. Наша задача - привлечь таких людей и приобщить к работе для общей цели.
С Новым годом, дорогие земляки-дальневосточники. Пусть он принесет всем нам удачу, будет щедрым на хорошие события!
Александр ХОРОШАВИН, губернатор Сахалинской области:
- Год в целом был непростым и достаточно напряженным. Есть определенные успехи и, в то же время, у нас еще много вопросов, требующих решений. Согласно оценке Минрегразвития, Сахалинская область - один из лидеров среди регионов по ситуации в экономике, финансово-банковской и социальной сферах. В том числе и в бюджетной системе. Есть приток инвестиций, развивается малый и средний бизнес.
2013 год был результативным по ряду важных для нас моментов. Так, этой осенью мы запустили несколько крупных проектов, которые принесут большую отдачу для области и ее жителей. Это пуск 4-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и начало подачи газа с Киринского газоконденсатного месторождения проекта «Сахалин-3». А также создание новой региональной авиакомпании «Аврора» на базе «Сахалинских авиатрасс» и «ВладивостокАвиа», презентация которой состоялась в ноябре в Москве; запуск нового современного рыбоперерабатывающего завода в п. Озерск. Также мы серьезно продвинулись вперед по пути реализации проекта строительства на Сахалине нового завода СПГ.
Приоритет в деятельности областных властей - реализация майских указов Президента России, переход на программно-целевой принцип в работе органов исполнительной власти. Я хотел бы выделить такое направление, как повышение заработной платы различным категориям работников бюджетной сферы: врачам, педагогам, работникам культуры и другим. В 2013 году мы полностью выполнили все взятые обязательства, в ряде случаев - идем с опережением. Хочу сказать, финансирование важнейшей задачи предусмотрено региональным бюджетом в полном объеме до 2018 года.
Второй важный момент - обеспечение доступности дошкольного образования. За 2013-2015 годы мы введем в эксплуатацию 23 новых детских сада на 3 910 мест. К концу 2014 года проблема дефицита мест в детских садах для детей в возрасте 3-7 лет будет решена. Следующая задача - ликвидация аварийного жилья. Мы должны построить 300 тыс. кв. м нового комфортного и сейсмобезопасного жилья до конца 2015 года. Отмечу, что уже в текущем году мы строим 100 тыс. квадратов для переселения граждан. Это третья часть от общей потребности. В целом, мы эту задачу решим в обозначенный президентом России срок.
Наряду с решением социальных задач, мы продолжим работу по подготовке масштабных проектов, которые в перспективе могут существенно повлиять на развитие экономики нашей островной территории. По поручению президента РФ, мы подготовили предложения по строительству транспортного перехода «материк - Сахалин», энергомоста «материк - Сахалин - Япония», по продлению федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Курильских островов и улучшению их транспортной доступности.
Я уверен, что Сахалинская область и впредь будет динамично развиваться, а жизнь моих земляков - становиться более комфортной - это и моя личная задача. Желаю всем в наступившем году здоровья, уверенности в собственных силах, поддержки и понимания близких. С Новым годом!
Роман КОПИН, губернатор Чукотского автономного округа:
- 2013 год был непростым для всех регионов Дальневосточного федерального округа. Связано это в первую очередь, конечно, с наводнением. К счастью, паводок не коснулся Чукотки в тех масштабах, в каких затронул Амурскую область или Хабаровский край. Если же говорить о достижениях, то для Чукотского автономного округа в уходящем году основным успехом можно считать продолжающееся поступательное развитие экономики округа.
В 2013 году на территории Чукотки начата разработка двух золоторудных месторождений Майское и Двойное, что в несколько раз увеличило объемы добываемого золота. Кроме того, мы начали освоение довольно крупного месторождения каменного угля в Беринговском угольном бассейне. Это крайне перспективный с точки зрения инвестиций проект. К нему уже проявляет предметный интерес Европейский банк реконструкции и развития. После того как будут исключены все риски, банк собирается инвестировать значительные средства в освоение месторождений Беринговского угольного бассейна. Помимо всего прочего, компания «Роснефть» планирует в 2014-2015 годах провести геологоразведочные работы по определению запасов нефти и условий ее добычи на трех лицензионных участках арктического шельфа у берегов Чукотки. Запасы нефти в акватории Чукотского и Восточно-Сибирского морей по предварительным данным оцениваются в 300 млн тонн. Однако при разведке и, будем надеяться, последующей добыче нефти должны соблюдаться все нормы законодательства в области охраны окружающей среды. Правительство округа будет контролировать данную ситуацию и сделает все, чтобы сохранить первозданную экосистему округа.
Ни для кого не секрет, что основной отраслью экономики Чукотки является добыча полезных ископаемых. Поэтому, учитывая открытие двух месторождений золота и освоение месторождения угля, можно сказать, что мы движемся в верном направлении. Инвестиционная привлекательность нашего региона с каждым днем растет, и крупные компании проявляют все больший интерес к Чукотке. Что также очень важно, инвесторы стали интересоваться не только добычей золота и серебра, но и других полезных ископаемых. Чукотка обладает значительным угольным потенциалом. Хорошие перспективы имеет и разработка месторождений меди, олова, полиметаллов, вольфрама, хрома, платиноидов. Наш округ располагает огромными запасами естественных богатств.
Не менее важен тот факт, что благодаря привлекаемым инвестициям создаются новые рабочие места для жителей округа, развивается транспортная инфраструктура. Однако особенно стоит отметить проблему энергетики в регионе. Тарифы на электроэнергию на Чукотке слишком высоки, что препятствует более интенсивному развитию экономики региона. Но при поддержке правительства РФ, Минрегионразвития и Министерства по развитию Дальнего Востока мы, очень надеюсь, эту проблему решим.
Кроме того, стоит отметить подписанное соглашение с Росавиацией о взаимодействии и развитии региональной авиации на Чукотке, речь идет о введении новых типов самолетов, расширении географии рейсов и помощи по ремонту аэровокзальных комплексов. Также в 2013 году правительством Чукотки совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ запущена программа по переселению граждан из аварийного жилья, основной целью которого является создание безопасных условий проживания для жителей округа.
Что же касается моих личных успехов, думаю, основным достижением является победа на выборах губернатора. Это мой второй срок в качестве главы региона. Избрание на этот пост по истечении первых пяти лет работы для меня означает, что люди мне доверяют, а это в свою очередь, является самой важной оценкой качества моей работы на посту губернатора Чукотского автономного округа.
С Новым годом, дальневосточники! Пусть сбываются ваши мечты и реализуются планы. Я желаю благополучия каждой семье и крепкого здоровья каждому из вас.
Вячеслав ШПОРТ, губернатор Хабаровского края:
- 2013 год был очень насыщенным. Регион отметил весомые юбилейные даты. Здесь и 155-летие краевой столицы, и 75-летие образования Хабаровского края как новой административно-территориальной единицы страны.
В сентябре состоялись выборы. Это была масштабная избирательная кампания всех уровней - от небольшого поселения до выборов губернатора края и мэра краевого центра. Предстояло избрать глав девяти муниципальных районов, 157 глав городских и сельских поселений, 1 973 депутата органов местного самоуправления. Эта избирательная кампания прошла в сложнейших условиях чрезвычайной ситуации, но вопреки природным испытаниям всем гражданам было обеспечено право сделать свой выбор. Это было очень непросто. Члены избиркомов на лодках добирались до участков. В поселок Уссурийский на Большом Уссурийском острове был направлен даже катер МЧС. Жители подтопленных районов проявили действительно высокую гражданскую активность.
И лично для меня это было время особого испытания. Я имею в виду не выборы, они отошли как-то сами собой на второй, третий план. Масштабное наводнение. Как потом скажут специалисты - крупномасштабное наводнение. Главное было - уберечь жителей, не допустить трагедии. А это значит мобилизовать все силы, средства, технику, население.
Конечно, это была проверка силы духа. Люди продемонстрировали качества, которыми всегда славилась Россия. День и ночь работали на защите Хабаровска представители разных национальностей, жители после своей основной работы переодевались и шли на строительство дамб, на подготовку мешков с песком. Спортсмены хорошо помогли. Когда в Комсомольске-на-Амуре возникла угроза прорыва дамбы, именно эти крепкие ребята уже ночью вышли на дежурство. Отлично отработали военные и МЧС. Особенно меня поразило, как генералы вместе с солдатами на Мылкинской дамбе мешки с песком таскали! В мирное время подобное вряд ли можно увидеть. Причем именно работали, и в грязи, и в воде, а не отдавали распоряжения. Спасали Комсомольск-на-Амуре! Подвиг в мирное время - это не громкие высокопарные слова. Так было нынешней осенью.
От имени жителей края и себя лично я благодарен землякам, всем россиянам, президенту страны Владимиру ПУТИНУ, правительству Российской Федерации, военнослужащим Военного Восточного округа, МЧС за помощь и поддержку дальневосточников в борьбе с таким стихийным бедствием.
Последствия наводнения ощутимее сейчас, когда надо думать, как быстрее построить жилье. Мы корректируем планы по развитию региона, в частности программы по сельскому хозяйству, мелиорации, строительству защитных сооружений. Приоритетом на ближайшее время для всего региона станут программы по строительству жилья, модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
Хабаровский край - территория развития с высоким потенциалом. Я уверен, мы не только восстановим утраченное, но и создадим более качественные, комфортные условия.
Вместе нам удалось преодолеть испытания и обеспечить стабильное развитие региона. Я искренне благодарю земляков за работу, доверие и поддержку.
Поздравляю дальневосточников с наступившим 2014 годом! От всего сердца желаю добра и радости жизни, здоровья и счастья, успехов и новых побед на благо нашего края и России!
Егор БОРИСОВ, президент Республики Саха (Якутия):
- Несколько лет подряд мы сталкиваемся с природными катаклизмами: наводнениями, лесными пожарами, засухой, обмелением рек и сокращением навигационного периода для осуществления северного завоза грузов. К сожалению, в 2013 году нас не обошли трагедии, связанные с авариями, потерями, жертвами. Поэтому год был достаточно сложным и в психологическом плане.
Но хорошего, доброго все равно было больше. В республике сохранена положительная динамика по ключевым макроэкономическим показателям. Растет валовой региональный продукт, объемы промышленного производства, увеличиваются денежные доходы якутян, активно строится жилье, социальные объекты. По инвестициям в основной капитал и объемам строительства среди субъектов ДФО республика удерживает лидирующие позиции.
Продолжается подключение новых месторождений Якутии к трубопроводной системе «Восточная Сибирь - Тихий океан». В этом году компания «Сургутнефтегаз» ввела в эксплуатацию Восточный блок Талаканского месторождения, на Талакане построен и открыт современный аэропорт. Активно осваиваются Алинское и Отраднинское месторождения нефти. Совместно с «Газпромом» решаются вопросы электроснабжения объектов Чаяндинского месторождения нефти и газа, формирования дорожной инфраструктуры, подготовки кадров, возможности и условия поставки нефти для нужд ЖКХ республики.
Продолжается развитие крупнейшего в мире Эльгинского каменноугольного месторождения. В ближайшее время начнется освоение крупнейшего в мире Томторского месторождения редкоземельных металлов.
В апреле этого года председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, открывая заседание Государственной комиссии по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона в Якутске, объявил о начале ключевого проекта транспортной сети Якутии - моста через реку Лена. Для республики развитие железнодорожной инфраструктуры обеспечит освоение ряда перспективнейших месторождений. Благодаря созданию республиканского Дорожного фонда субсидируется развитие автодорог местного значения, при этом большая часть средств направляется на сельские дороги.
2013 год был объявлен в Якутии Годом села. Было много чего построено, много чего сделано, но главным итогом этого года лично для меня стало то, что я чувствую сам: настроение людей, живущих в якутской деревне, меняется к лучшему. За год мной проведено больше 60 встреч с населением в самых разных уголках Якутии: на севере и на юге, в райцентрах и отдаленных наслегах. Но везде я видел и слышал, что народ начал верить в возможность возрождения и счастливой жизни якутского села. Все больше молодых людей остаются жить в родных селах, они становятся более инициативными, более ответственными за себя и за свои семьи. Меньше уповают на власть, больше рассчитывают на себя - создают свои хозяйства, благоустраивают свой быт. Поэтому в продолжение Года села мы объявили Пятилетку устойчивого развития сельских территорий республики.
Также одним из важных событий года явилось успешное IPO компании АЛРОСА. Это позволило, во-первых, сохранить с государственной собственностью саму компанию. Кроме того, АЛРОСА стала по-настоящему открытой, международной, привлекательной для всех инвесторов компанией. А средства, вырученные от реализации части акций АЛРОСА, будут направлены на нужды жителей республики: на снос аварийного жилья, строительство инфраструктурных объектов.
Главный итог наших усилий - Якутия остается центром развития экономики и промышленности Дальнего Востока. В республике создаются все условия для комфортной жизни населения: выполняются социальные обязательства, строятся десятки школ, сокращается очередь в детские сады, идет настоящий жилищный бум, ведется модернизация жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, повышается заработная плата.
Мы смотрим в 2014 год с большим оптимизмом. И всегда верим только в лучшее. Поздравляю всех с Новым годом и светлым праздником Рождества! Желаю крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, осуществления всех планов и замыслов!
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