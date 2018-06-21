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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Охотское море признают внутренним
Члены Подкомиссии единогласно согласились с представленными аргументами и признали анклав частью Российского континентального шельфа. Следующим шагом станет внесение Подкомиссией своих рекомендаций по включению анклава в Российский континентальный шельф. Эти рекомендации будут рассмотрены на очередной, 33, сессии Комиссии ООН, которая состоится в феврале-марте 2014 года. И уже после одобрения этих рекомендаций Пленумом Комиссии процесс юридического отнесения анклава к Российскому континентальному шельфу можно будет считать полностью завершенным.
«Это безусловная победа России, победа, к которой страна шла долгие годы. Наконец-то прекратятся посягательства иностранных судов на российские биоресурсы, - отметил министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Василий ПРИЙДУН. - Мы сможем самостоятельно регулировать объемы вылова и добычи биоресурсов. Немаловажно и то, что отныне наша страна получит дополнительные запасы ценных полезных ископаемых и других природных ресурсов. Доступ к этой территории открывает огромные возможности и перспективы для российской экономики в целом и для камчатской в частности».
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