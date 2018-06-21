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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 21:42 |
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Дмитрий Медведев утвердил федеральную целевую программу развития Дальневосточного региона
В рамках ФЦП планируется реализация в 2014-2017 годах мероприятий по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры на территории Дальнего Востока и Байкальского региона.
Мероприятия транспортной инфраструктуры предусматривают строительство (реконструкцию) 40 объектов воздушного транспорта, 17 объектов водного хозяйства, автодорожной инфраструктуры (682 км автомобильных дорог регионального и местного значения), модернизацию железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.
Программой предусмотрено также продолжение реализации мероприятия энергетической инфраструктуры «Строительство ВЛ-220 кВ Оротукан - Палатка - Центральная» (Магаданская область).
Объем финансирования программы за счет средств всех источников в 2014-2017 годах составит 696 931,71 млн рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 212 872,96 млн рублей, средств консолидированных бюджетов субъектов Федерации - 10 795,7 млн рублей, за счет внебюджетных средств - 473 263,05 млн рублей.
«Реализация программы позволит обеспечить транспортную доступность и повышение внутренней связанности территорий макрорегиона за счет развития объектов региональной авиации и аэропортовой инфраструктуры, увеличения пропускной и провозной способности БАМ и Транссиба, развития морской и автодорожной инфраструктур», - говорится в комментарии к документу.
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