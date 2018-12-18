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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 19 Декабря, 18:32 |
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Нацпрограмму развития Дальнего Востока обсудят всем миром
К 1 июня, по планам Минвостокразвития, проект национальной программы, а также те законодательные решения, которые понадобятся для ее реализации, должны быть готовы.
С 15 декабря по адресу www.dv2025.ru любой желающий сможет оставить свои предложения по поводу проекта программы. Одновременно над ним будет работать экспертное сообщество.
«Мы предлагаем в каждом муниципальном районе или городском округе до 15 февраля провести общественные обсуждения предложений для национальной программы. А до 15 марта обобщить на региональном уровне и защитить перед законодательным органом региона. Это уже второй этап реализации», - рассказал заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр КРУТИКОВ.
Одновременно, по его словам, будет идти работа в 25 рабочих группах по основным направлениям экономического и социального развития. В этой работе также активное участие примут Государственная Дума, Совет Федерации, предпринимательские сообщества, общественные объединения.
Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2018 год.
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