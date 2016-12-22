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15 Апреля 2016, 19:47 | Часовой пояс

Энергетиков заставят поделиться прибылью для снижения тарифов на Дальнем Востоке

К концу текущего десятилетия предприятия Дальнего Востока смогут платить за потребляемую электроэнергию по такому же тарифу, как и их конкуренты из европейской части страны. Добиться этого, напомним, не раз требовал президент России Владимир ПУТИН. Сегодня правительство от намерений переходит к практической реализации этого поручения.

В конце марта, будучи с визитом во Владивостоке, вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ рассказал о механизме выравнивания энерготарифа для Дальнего Востока, подчеркнув, что эта мера снизит нагрузку не только на предприятия, но и на региональные бюджеты.

Напомним, что впервые идея об уравнивании энерготарифа для предприятий ДФО со среднероссийским была озвучена Владимиром Путиным в ходе первого Восточного экономического форума. В декабре 2015 года, выступая перед Федеральным Собранием, президент России потребовал ускорить принятие решений. Причем сделать это Путин поручил без использования бюджетных средств. В середине марта на совещании с членами правительства глава государства вновь назвал недопустимой ситуацию, когда в одном из регионов России тарифы на электроэнергию значительно выше, чем в других.

К настоящему времени Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подготовила проект постановления правительства и проект федерального закона о тарифной надбавке для снижения энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня, основываясь на механизме компенсации за счет ценовых надбавок на мощность. В то же время полпред президента в ДФО Юрий Трутнев выделил сразу три потенциальных источника средств для выравнивания тарифа. Во-первых, предполагается использовать определенный объем средств от либерализации продажи энергии в первой и второй ценовой зонах, рассказал полпред в ходе встречи с приморскими журналистами. Во-вторых, Трутнев рассчитывает на часть прибыли крупных энергетических компаний, которую они перечисляют в федеральный бюджет.

- Министерство энергетики нас поддерживает. Может быть, «РусГидро» немного поделится доходами, - намекнул полпред.

Кроме того, выравнивать тариф будут и за счет потребителей первой и второй ценовых зон, которым «уравниловка» обойдется в индексацию тарифа на 1,3%. Юрий Трутнев сообщил, что решение об этом давалось непросто, но в целом предпринимателей центральной части РФ удалось убедить в справедливости нового подхода, и теперь «люди относятся к этому нормально». Также полпред подтвердил, что речь идет о выравнивании тарифов только для предприятий, а не для населения.

По данным Минвостокразвития РФ, сегодня на Дальнем Востоке энерготариф колеблется от 3,36 руб. за 1 кВт-ч в Амурской области до 9,2 руб. на Чукотке. По словам Трутнева, изначально общий тариф для регионов ДФО планируется вывести на уровень в 4,5 руб. за 1 кВт-ч, а впоследствии - ориентировочно в течение двух лет - снизить его до среднероссийской величины в 3,19 руб. Окончательный график выравнивания тарифа и его точная величина будут определены после совещания у президента и внесения поправок в законодательство.

На практике это будет означать заметное снижение издержек для дальневосточных предприятий, убежден полпред. Отдельный аспект выравнивания тарифов - снижение нагрузки на бюджеты дальневосточных регионов, которые сегодня вынуждены компенсировать производителям энергии разницу между фактическим тарифом и тарифом, установленным для конечных потребителей.

Комментируя общее состояние энергосистем ДФО в свете масштабных планов по созданию предприятий в ТОРах, Юрий Трутнев напомнил, что на Дальнем Востоке есть территории как с профицитом электроэнергии (что также ведет к удорожанию электроэнергии), так и с дефицитом. При этом наличие изолированных энергосистем как раз и приводит к значительной разнице тарифов на электроэнергию в разных регионах, от которой сейчас пытаются уйти.

- В Магаданской области, на Чукотке есть потребность в освоении новых месторождений, строительстве новых предприятий. Но чтобы обеспечить все это энергией, необходимо протянуть сотни километров ЛЭП по абсолютно ненаселенной местности. Эту задачу мы обязательно будем решать, - пообещал чиновник. 

Александр САЛКОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2016 год. 

 

Теги: энергетика  тарифы 


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